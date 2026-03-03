Basílica de Salta Foto: Turismo Salta

Se acerca el fin de semana largo de Pascuas y varias son las familias que ya preparan escapadas y buscan destinos turísticos para pasar jueves y viernes Santo. Pero pocos saben que hay un lugar distinto puntual para recibir el domingo de resurrección en paz y armonía: estamos hablando de la Basílica Menor y el Convento San Francisco es uno de los íconos imperdibles del norte argentino.

Se encuentra en el corazón de la ciudad de Salta y su torre de 54 metros es la más alta de Sudamérica y guarda una campana fundida por Manuel Belgrano con armas de la Batalla de Salta. Historia, arquitectura y un impactante show de mapping 3D en pleno centro salteño.

¿Qué hace tan atractiva a esta importante basílica en la ciudad de Salta?

Además de esta basílica, la capital de Salta ofrece postales imponentes, paseos coloniales y la mejor comida norteña del lugar. Sin embargo, la plaza principal es una parada obligatoria para los fieles, ya que la Basílica Menor combina historia, arte y tradición franciscana.

Con su inconfundible fachada color terracota y su impronta de estilo italiano, el edificio ocupa uno de los lugares más importantes de la capital salteña. En ese mismo terreno, en 1582, se fundó el convento de los frailes franciscanos, marcando el inicio de una historia que atraviesa siglos.

La actual construcción data del siglo XVIII. Fue diseñada por fray Vicente Muñoz y posteriormente embellecida por el arquitecto Luis Giorgi. Pero su mayor orgullo es la torre campanario de 54 metros de altura, considerada la más alta de Sudamérica.

Salta, un destino ideal para ir en Pascuas

La monumental torre de la basílica alberga una de las reliquias más emblemáticas del país: la “Campana de la Patria”, mandada a fundir por Manuel Belgrano con armas utilizadas en la Batalla de Salta del 20 de febrero de 1813.

El complejo pertenece a la Orden de Frailes Menores, fundada en 1209 por San Francisco de Asís. Además, el edificio fue declarado Monumento Histórico Nacional el 14 de julio de 1941, consolidando su valor patrimonial y cultural para la Argentina.

Además de recorrer el templo y admirar su arquitectura, los visitantes pueden ingresar al Museo San Francisco, donde se conservan valiosas obras de arte y piezas históricas de la orden franciscana.

Días y horarios para visitar gratis la Basílica Menor y el Convento San Francisco en Salta

El acceso al museo de la basílica es gratuito de lunes a viernes de 10:00 a 19:00. Para el espectáculo de mapping y las visitas guiadas nocturnas, que recorren los sectores más antiguos del convento, se requiere reserva previa. Se trata de una verdadera aventura llena de historia, tradición religiosa y tecnología ideal para toda la familia.