El proyecto demandará una inversión de u$s1.800 millones Foto: Foto generada con IA

En el extremo sur de la Ciudad de Buenos Aires avanza un desarrollo urbano que promete cambiar definitivamente la relación de la capital con el Río de la Plata. Se trata de Ramblas del Plata, el megaproyecto de IRSA que ya es considerado uno de los emprendimientos inmobiliarios más ambiciosos de las últimas décadas. La iniciativa se despliega sobre los terrenos de la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors y proyecta un nuevo barrio de escala internacional, con un perfil moderno, costero y con una fuerte impronta de espacio público.

Un desarrollo que ya mueve millones

Durante el primer año de comercialización, el proyecto logró recaudar más de USD 80 millones, cifra que refleja el interés de inversores y desarrolladores por una zona que empieza a despertar su potencial inmobiliario. Esta primera etapa incluyó la venta de 14 lotes, que suman alrededor de 126.000 m² comercializables y que se colocaron a un valor implícito promedio estimado entre USD 600 y 650 por metro cuadrado.

A esta dinámica se suma una operación reciente: IRSA informó la firma de un boleto de permuta por un lote de 2.617 m², con 5.730 m² vendibles, por un monto cercano a los USD 4,98 millones, bajo un esquema mixto entre pago en efectivo y metros futuros.

El megaproyecto abrirá 71 hectáreas al río Foto: Cómo será el proyecto

Un plan urbanístico de escala inédita

El masterplan de Ramblas del Plata abarca 71,6 hectáreas frente al río. De ese total, el 71% será espacio público, incluyendo parques, paseos costeros y accesos peatonales que permitirán reabrir una zona que durante años estuvo cerrada al uso ciudadano. El 29% restante se destinará a desarrollos privados, entre los que se destacan 6.000 viviendas, oficinas, locales comerciales, un sanatorio y equipamiento educativo.

El proyecto demandará una inversión aproximada de USD 1.800 millones y se ejecutará en etapas dentro de un horizonte de una década. Las obras iniciales están previstas para comenzar en los próximos meses, lo que marca el inicio visible de un desarrollo que aspira a convertirse en un nuevo polo urbano comparable en calidad y propuesta a zonas como Puerto Madero.

Un barrio costero con proyección internacional

La idea central del proyecto es recuperar el vínculo perdido entre la ciudad y el río. El diseño contempla un paseo ribereño de gran escala, nuevas conexiones peatonales y una infraestructura moderna que buscará darle a Buenos Aires un skyline renovado en su sector sur. La magnitud del emprendimiento y su visión de largo plazo explican por qué ya se lo compara con una “Dubai porteña”, dada la combinación de torres residenciales, usos mixtos, waterfront y gran inversión privada.

Un nuevo motor para el sur de la Ciudad

Más allá del impacto arquitectónico, el avance de Ramblas del Plata podría convertirse en un catalizador para toda la zona sur, no solo atrayendo inversiones sino también potenciando la actividad comercial, turística y residencial. Con ventas firmes desde su lanzamiento y un creciente interés del mercado, todo indica que el megaproyecto se encamina a reconfigurar uno de los sectores más postergados del área metropolitana.

En definitiva, Ramblas del Plata no es solo un emprendimiento inmobiliario: es una apuesta estratégica para redefinir el borde costero y sumar un nuevo capítulo a la transformación urbana de Buenos Aires.