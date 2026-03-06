Torres de Decó Polo furnished by Armani/Casa. Foto: Instagram @abv.arq

La combinación de espacios verdes, propuesta gastronómica de primer nivel, buena conectividad y cercanía al río convirtió a Las Cañitas en uno de los sectores más exclusivos y sofisticados de la Ciudad de Buenos Aires. Su ubicación estratégica, entre Palermo y Belgrano, y el acceso inmediato a parques, servicios premium y polos deportivos la consolidaron como un enclave clave de alta gama.

En ese escenario, la final del Abierto Argentino de Polo 2025 sumó un atractivo diferencial: la presentación del showroom de Decó Polo furnished by Armani/Casa, un ambicioso proyecto urbano emplazado a metros de la cancha principal del Campo Argentino de Polo, que ya se perfila como uno de los desarrollos residenciales más emblemáticos de la ciudad.

El emprendimiento se levanta entre las calles Báez, Clay y Dorrego, frente al histórico predio del polo, sobre un terreno de características excepcionales tanto por su tamaño como por su localización. Su arquitectura imponente y contemporánea responde a una demanda creciente por residencias amplias, con amenities de lujo y vistas privilegiadas, en sintonía con edificios icónicos del área como L’Avenue Libertador y Nómada Palermo.

Torres de Decó Polo furnished by Armani/Casa. Foto: Instagram @abv.arq

La obra avanza a buen ritmo: la estructura de hormigón se encuentra en su etapa final, mientras continúan los trabajos de instalaciones y la colocación de fachadas vidriadas. En los niveles superiores, ya se ejecuta el remate del edificio, que alcanzará los 30 pisos.

Las unidades residenciales ofrecen superficies que van desde los 160 hasta los 890 metros cuadrados, aunque, según la desarrolladora, la mayor demanda se concentra en departamentos de entre 250 y 400 m², un segmento que refleja el perfil de compradores que busca amplitud, confort y servicios de alto estándar.

Residencias de lujo, amenities internacionales y espacio público

El polo fue el punto de partida conceptual y también el sello identitario del proyecto. A partir de esa impronta, se diseñó un conjunto donde todas las residencias cuentan con vistas abiertas al Campo Argentino de Polo, además de panorámicas de 360° que incluyen el río, el hipódromo y el skyline urbano, logradas mediante una cuidada integración entre paisaje, arquitectura y ciudad.

Hace tres décadas, Las Cañitas era un barrio asociado a caballerizas y al entorno del Hipódromo de Palermo, percibido casi como una extensión de Belgrano. A partir de los años ’90, la apertura de bares, pubs y espacios nocturnos —especialmente sobre la calle Báez— transformó su identidad y dinamizó la zona.

Ese proceso despertó el interés del mercado inmobiliario, que encontró allí un territorio con enorme potencial. Hoy, esa evolución se materializa en proyectos como Decó Polo, compuesto por dos torres de 30 pisos que ocupan una manzana completa y redefinen el perfil urbano del barrio.

Las residencias estarán acompañadas por más de 6.500 m² de amenities de nivel internacional, desarrollados en alianza con Armani: piscina infinita con vista al polo, piscina cubierta semiolímpica, spa y áreas de wellness, gimnasio, canchas de tenis, bistró, business center, cine privado, sky terrace y una terraza verde de 2.000 m² con vistas panorámicas.

Además, el proyecto se integra a la trama urbana mediante la creación de un nuevo parque público, concebido como una extensión natural del entorno y un aporte significativo al espacio verde del barrio, consolidándose como un nuevo hito urbano en la zona.

En el entorno del Campo Argentino de Polo, los valores del metro cuadrado oscilan entre u$s4.000 y u$s12.000, según ubicación y características del desarrollo. Se trata de una de las áreas con mayor dinamismo en la valorización inmobiliaria, con subas que en el último año rondaron entre el 12% y el 18% en dólares.

La reciente compra del predio de 42.000 m² ubicado en Av. Cerviño y Av. Bullrich por u$s127 millones —la operación de tierra más cara del país— volvió a poner el foco en este corredor estratégico de Palermo, muy próximo a Las Cañitas. La adquisición, realizada por Eduardo Costantini a través de Consultatio, actuó como catalizador de una transformación urbana que ya estaba en marcha y que hoy impacta de lleno en el mercado residencial premium.