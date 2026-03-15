Julio Cortázar y el mítico café de Buenos Aires Foto: Dani Yako

La Ciudad de Buenos Aires resultó una musa inspiradora para centenares de artistas a lo largo de la historia. Los viejos faroles de la peatonal Florida, las calles adoquinadas y el incesante rumor de los transeúntes que caminan Corrientes dieron vida a cuentos, libros y novelas que dejaron huella en la literatura. La pluma de Cortázar, como no podría ser de otra manera, se ve influenciada por la atmósfera porteña: sus personajes, sus cafés y sus costumbres.

Uno de ellos es especialmente emblemático. Café London City es uno de los bares más tradicionales de la Capital Federal, y es un lugar clave en la primera novela del prestigioso escritor, llamada “Los Premios”. Ubicado en Avenida de Mayo y Perú, entre la Casa Rosada y el Congreso de la Nación, supo acoger a políticos, poetas, artistas y periodistas de todas las épocas desde su apertura, en 1954.

“El London”, como aparece en la historia, ocupa la planta baja de un edificio con más de 100 años de historia que fue inaugurado en 1895 y es uno de los más antiguos en Avenida de Mayo. En 2013 cerró temporalmente para poder ser remodelado y, un año más tarde, abrió con una mesa conmemorativa dedicada al autor de Rayuela, Bestiario y otras obras de vital trascendencia en la literatura argentina, Julio Cortázar.

London City homenajea al escritor Foto: recorre.ba

“Y bueno -dijo López- vamos al London, che, Perú y Avenida”, relata uno de los fragmentos del primer texto publicado por el autor, hoy inmortalizado en las paredes del café donde la novela fue escrita hace más de medio siglo.

Julio Cortázar no solo puso al London como un lugar central del desarrollo de la novela, sino que también asistía con frecuencia. Una escultura de él ocupa el rincón al lado de la ventana, donde supuestamente solía sentarse, y desde allí se pueden apreciar las multitudes pasando por la avenida.

De qué trata Los Premios, la inmortal novela de Julio Cortázar que transcurre en el café London City

Julio Cortázar.

La novela narra la historia de unos ganadores de un sorteo, que se reúnen en el Café London City de Buenos Aires para embarcarse en un viaje arriba del Malcolm, con un destino desconocido y durante un período no informado.

A lo largo de la historia, el pasado de cada uno de los personajes será sacado a la luz, pero a la vez sus personalidades se irán trastocando. La novela explora la alienación social, las distorsiones de personalidad bajo presión y la crítica a la clase media porteña a través de personajes como el ambicioso Gabriel Medrano o el mezquino Galo Porriño.

London City, un café notable que combina historia, arquitectura y el legado de Julio Cortázar

London City Foto: Turismo Buenos Aires

Declarado Café Notable en el año 2000, el bar conserva su vigencia a pesar del paso del tiempo. Se mantiene todavía como una opción ideal para disfrutar de la Buenos Aires tradicional.

Entre sus opciones hay desayunos clásicos como cortado con medialunas, tostados mixtos y exprimidos. Los mozos de camisa, las mesas de madera con un cenicero en el centro y la ambientación del lugar lo trasladan a uno a otra época de la ciudad, donde las noticias se leían en el diario y no en los celulares, y no existían cosas como el “flat white” o un “avocado toast”.

En los últimos años se consolidó como una salida turística. Durante la noche de las cúpulas se puede subir a la parte superior del edificio donde está alojado y apreciar las vistas nocturnas de la Ciudad de Buenos Aires. Es ideal para un recorrido literario por el microcentro, combinando café, arquitectura y anécdotas cortazarianas.