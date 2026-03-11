Fiesta de la Tradición en San Antonio de Areco. Foto: NA.

San Antonio de Areco es uno de los destinos favoritos de aquellos que desean una escapada express dentro de Buenos Aires donde conocer y vivir una experiencia impregnada de esencia gauchesca y tradición pampeana, pero el mítico pueblo bonaerense es más que un simple rincón turístico: sirvió de inspiración para una de las obras de literatura más importantes de la historia argentina, Don Segundo Sombra.

La novela de Ricardo Güiraldes narra la historia de un chico huérfano, criado en los márgenes de un pueblo rural, que se hace gaucho al seguir a un jinete solitario cuyo nombre da título a la obra. ​Ese joven, que luego sabremos que se llama Fabio Cáceres, aprende junto a él la vida de campo, las jineteadas, los arreos y los códigos de honor, hasta transformarse en un hombre, sin renegar del legado gauchesco que encarna su maestro.

Estancia La Bamba de Areco. Foto: Estancia La Bamba de Areco

El libro es más que un relato de aventuras. Retrata con precisión y delicadeza un paisaje rural que, para la época en la que se escribió, está comenzando a desaparecer, reemplazado por las pinceladas de una incipiente industrialización que amenaza con convertir en un objeto museístico al gaucho y todo lo que lo rodea.

San Antonio de Areco y la pampa bonaerense no son un mero escenario en esta historia. La familia Güiraldes era dueña de la estancia La Porteña, muy cerca del pueblo en cuestión, y el autor nació y se crió allí.

También ahí pudo conocer a Segundo Ramírez, un gaucho real que trabajaba en la estancia de sus padres y que, con su personalidad y estilo de vida, inspiró el personaje que luego quedó inmortalizado bajo el nombre Don Segundo Sombra.

Pero la relación con el pueblo turístico va más allá. La primera edición de la novela se imprimió en 1926 en los talleres gráficos de Francisco Colombo, ubicados en San Antonio de Areco, y sobre la casa de Güiraldes se armó un museo histórico dedicado al escritor, al gaucho y a la identidad pampeana.

San Antonio de Areco FB Turismo

Inaugurado el 16 de octubre de 1938, el Parque Criollo con su Museo Gauchesco es una puesta en escena del universo de “Don Segundo Sombra”: aperos, ponchos, recados, carros y escenas de la vida rural pampeana. La inauguración fue en sí misma una fiesta, y año a año recibe miles de visitantes.

Qué hacer en San Antonio de Areco

Conocida como “Capital Nacional de la Tradición”, San Antonio de Areco cuenta con atracciones que seducen a toda la familia e invitan a descubrir la identidad gauchesca y los mejores rincones históricos.

El Casco Histórico tiene construcciones con casi 300 años de antigüedad. Su visita empieza por la plaza principal Ruiz de Arellano, donde se encuentra la parroquia San Antonio de Padua, que fue construida por los conquistadores españoles a partir del año 1730.

También se puede conocer la municipalidad actual, ubicada frente a la parroquia. Se trata de un antiguo edificio de estilo colonial que perteneció a la familia Laplacette, una de las más ricas del pueblo, desde su construcción en 1885 hasta su adquisición por la ciudad en 1966. Hoy se puede admirar un amplio patio, un antiguo pozo, azulejos de época y hierros forjados.

San Antonio de Areco Turismo FB

Los museos son el plato fuerte de la localidad. Además del Museo Gauchesco Güiraldes, que honra la figura del gaucho y exhibe cómo vivía el famoso escritor, novelista y poeta argentino Argentino; está el Museo Las Lilas, donde se muestran obras originales del pintor Florencio Molina Campos, conocidas por ilustrar los calendarios para la marca Alpargatas; y el Museo Draghi, con una colección original de piezas gauchescas, entre las que hay facones, cuchillas, tiradores, sillas de montar y mucho más.

La gastronomía también resulta muy seductora, y luego de caminar un rato, las tradicionales pulperías empiezan a despertar el rugir de los estómagos. Pulpería “El Palomar” es un clásico de la zona que muchos turistas se empeñan en visitar.

Pero también hay otras opciones. A 100 metros de la plaza Arellano, se encuentra el famoso Boliche de Bessonart (esquina Segundo Sombra y Zapiola) con su arquitectura y su decoración cargada de historia. Mientras que también se puede disfrutar de Los Principios y el bar San Martín, entre otros bares emblemáticos de la ciudad visitados por los paisanos y gauchos para jugar al truco.

Cómo llegar a San Antonio de Areco

Desde Buenos Aires, la forma más rápida para ir a San Antonio de Areco es en auto. Para ello, se debe tomar la Panamericana y doblar en la Ruta Nacional N.° 9. Después, en la segunda bifurcación, doblar sobre el lado izquierdo por el Acceso Norte, para llegar a la Ruta Nacional 8. Continuando por la misma vía hasta el kilómetro 113, se está llegando a San Antonio de Areco.

El tiempo estimado de viaje en auto es de una hora y media, de no mediar contratiempos ni dilaciones no previstas.