Un espectáculo natural único: la impresionante montaña de Argentina con 14 colores. Foto: Instagram @tripinargentina

En el norte argentino, el Cerro de los Siete Colores es una de las postales más famosas del país por sus tonalidades únicas. Sin embargo, existe un lugar que sorprende aún más por su increíble paleta natural: una cadena montañosa donde se pueden observar muchos más matices y que deslumbra a quienes la visitan por primera vez.

Se trata de la Serranía de Hornocal, uno de los paisajes más impactantes del norte argentino y deja sin palabras a quienes llegan a visitarla. Ubicada en el departamento de Humahuaca, a 25 kilómetros de la ciudad del mismo nombre, en la provincia de Jujuy, esta cadena montañosa forma parte de la estructura geológica conocida como formación Yacoraite.

Su rasgo más llamativo es la enorme variedad de colores que cubre sus laderas, tonalidades que cambian según la hora del día y la forma en que la luz del sol ilumina la montaña.

Serranía de Hornocal, Jujuy. Foto: Instagram @paisajes_argentinos_ok

A diferencia del famoso Cerro de los Siete Colores, en este lugar las capas minerales dibujan figuras triangulares que se repiten a lo largo de la ladera, generando un efecto visual que parece una pintura natural sobre la montaña.

Cómo se formaron los colores de la Serranía de Hornocal

Ahora bien, ¿cómo se explican estas tonalidades? De acuerdo con especialistas en geología y estudios sobre la Quebrada de Humahuaca, los colores se originaron a partir de un proceso geológico que se desarrolló durante millones de años.

Distintos minerales —entre ellos hierro, manganeso y azufre— se acumularon en capas sedimentarias. Con el paso del tiempo, los movimientos de las placas tectónicas elevaron esas formaciones y la erosión provocada por el viento y la lluvia dejó al descubierto las franjas de colores que hoy caracterizan este paisaje.

Cómo visitar la Serranía de Hornocal y qué tener en cuenta

El acceso a este impresionante mirador comienza desde la ciudad de Humahuaca. Desde allí se recorren unos 25 kilómetros por un camino de ripio que asciende gradualmente hasta alcanzar el punto panorámico principal. El recorrido ya forma parte de la experiencia, ya que permite apreciar la inmensidad del paisaje de la Puna.

Serranía de Hornocal, Jujuy. Foto: Instagram @fernando_isidro

La serranía alcanza una altura máxima cercana a 4.761 metros sobre el nivel del mar, aunque el mirador turístico se ubica aproximadamente a 4.350 metros. Debido a la altitud, se recomienda caminar con calma, hidratarse bien y tomarse el tiempo necesario para evitar el llamado mal de altura o soroche.

En los últimos años, este sitio se convirtió en una parada casi obligatoria para quienes recorren la Ruta Nacional 9. Las comunidades locales participan activamente en el cuidado del lugar, administrando el acceso y promoviendo prácticas responsables para preservar este entorno natural.

Sin dudas, el mejor momento para visitarlo es por la tarde, cuando el sol ilumina de frente las laderas y resalta los colores en toda su intensidad, creando un paisaje único que sorprende a cada visitante.

Por qué la Serranía de Hornocal es conocida como el cerro de los 14 colores

Muchos habitantes de la zona también llaman a este lugar “el Cerro de los 14 Colores”, un nombre popular que hace referencia a la gran variedad de matices que se observan en sus montañas. Aunque no siempre es fácil distinguir exactamente esa cantidad, el número se convirtió en un símbolo de la riqueza mineral del área.

Serranía de Hornocal, Jujuy. Foto: Instagram @poraidekombi

Para quienes estén interesados en conocer la zona, también es fundamental preservar la Serranía de Hornocal. Cuidar este entorno natural es una forma de valorar el patrimonio del país y la extraordinaria belleza de los paisajes jujeños. Cada uno de sus colores cuenta una historia de tiempo, naturaleza y transformación.