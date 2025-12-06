No son solo siete: el impresionante paisaje de Sudamérica conocido como la “octava maravilla del mundo”

El reconocimiento de este lugar se remonta a 1800, cuando el naturalista alemán Alexander von Humboldt lo describió como “la octava maravilla del mundo”. Dónde queda este sitio poco explorado.

El Raudal de Maipures. Foto: Instagram @viajerosdelorinoco

Sudamérica guarda rincones asombrosos, muchos de ellos aún poco explorados. Lejos del turismo masivo y del ruido de las grandes ciudades, se encuentra uno de los destinos más impresionantes del continente. Este lugar, famoso por su imponente paisaje natural, ha sido considerado la “octava maravilla del mundo”.

El reconocimiento de este lugar se remonta a 1800, cuando el naturalista alemán Alexander von Humboldt lo describió como “la octava maravilla del mundo”.

El Raudal de Maipures. Foto: Instagram @viajerosdelorinoco

Queda en Sudamérica: ¿dónde se encuentra la octava maravilla natural?

El Raudal de Maipures se encuentra en Colombia y se distingue por la fuerza de sus aguas y la majestuosidad de su paisaje. Entre sus atractivos destaca el llamado “balancín”, una enorme roca que parece flotar sobre otra, resistiendo la corriente del río Orinoco, una de las cuencas más grandes del mundo.

El relieve y los colores de la región reflejan las características del Escudo Guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas de la Tierra, lo que convierte al Raudal en un símbolo de la biodiversidad y riqueza natural de la Orinoquía colombiana.

El Raudal de Maipures. Foto: Instagram @itinerant_lawyer.travel

Cómo llegar al Raudal de Maipures

El Raudal se encuentra dentro del Parque Nacional Natural El Tuparro, declarado área protegida en 1970 y Monumento Nacional en 1982. La Unesco también lo reconoció como Reserva de la Biosfera por su importancia ecológica.

Este parque que abarca más de 548.000 hectáreas, ubicado en el límite con Venezuela, combina selva húmeda y sabana tropical. Además de recorrer el Raudal, los visitantes pueden explorar senderos a través del bosque nativo o ascender al Cerro Mavecure, desde donde se obtienen vistas panorámicas espectaculares del entorno.

Qué hacer en el Raudal de Maipures, la octava maravilla del mundo

El acceso principal al Raudal es en lancha, complementado con caminatas de entre 30 minutos y dos horas. La infraestructura es básica, pensada para quienes buscan una experiencia auténtica y aventurera.

Además del Raudal, se pueden explorar otros lugares cercanos como los cerros Mavecure, Pajarito y Mono, o llegar a la Estrella Fluvial del Sur, donde confluyen los ríos Orinoco, Guaviare y Atabapo.

El Raudal de Maipures. Foto: Instagram @itinerant_lawyer.travel

Cuándo visitar el lugar

La temporada ideal para visitar es durante el verano, entre diciembre y marzo, cuando las aguas bajan y aparecen extensas playas. En la temporada de lluvias, el paisaje cambia con la inundación de la sabana y la presencia de lluvias, ofreciendo un encanto diferente, pero igualmente impresionante.

Sin dudas, conocer el Raudal, es una travesía única que requiere tiempo y esfuerzo, pero recompensa con una de las experiencias más auténticas y fascinantes del turismo natural en Colombia.