Villa General Belgrano, Córdoba. Foto: villageneralbelgrano.gob.ar

¿Quién dijo que la tercera edad no puede ser sinónimo de disfrute? Los jubilados, después de toda una vida de trabajo, se lo merecen más que nadie. Ahora bien, a la hora de planear viajes durante esta etapa, se suelen valorar aspectos clave como tranquilidad, descanso y buena infraestructura. En Argentina existe un pequeño pueblo que reúne todo esto y, además, cautiva con su belleza natural.

Villa General Belgrano: ¿qué planes ofrece este destino cordobés para los jubilados?

En Argentina, hay un pueblo que se ganó el corazón de los mayores de 60 años: Villa General Belgrano, en Córdoba. Este pintoresco lugar combina naturaleza, cultura y una atmósfera única que invita a desconectar y pasear con tranquilidad.

Villa General Belgrano también cuenta con otras actividades para hacer Foto: Instagram @oktoberfest.ar

Fundado en 1932 por inmigrantes alemanes, Villa General Belgrano conserva ese encanto europeo que se nota en cada detalle: desde sus casas con arquitectura alpina hasta sus calles que parecen sacadas de una postal.

Pero no es solo eso: su gastronomía centroeuropea y sus festivales, como la famosa Fiesta Nacional de la Cerveza, le dan un toque especial que atrae a turistas de todas las edades. Pero para quienes están en la etapa de la jubilación, este pueblo es un refugio ideal.

¿Qué hace tan único a Villa General Belgrano?

Lo mejor es empezar por un paseo por el casco céntrico, donde la historia y la cultura se mezclan con el aroma del pan casero y el aire puro de las Sierras Chicas. Luego, visitar el Museo Histórico y Centro Cultural para conocer las raíces del lugar, y aventurarse en el Bosque de los Pioneros para disfrutar del canto de las aves y la belleza natural.

Villa General Belgrano es un punto de encuentro obligado en invierno. Foto: X/@patobonato

Además, la Reserva Natural Municipal invita a subir hasta el Cerro Mirador y maravillarse con vistas panorámicas que quitan el aliento. Los amantes del arte no pueden perderse el Paseo de las Esculturas, donde el talento local se muestra en cada obra. Y para cerrar el día, nada mejor que una pausa en Hebras Tortas y Té, una casa de té que conquista con sus panes artesanales y deliciosos panqueques.

Cada persona que conoce Villa General Belgrano, coincide en que es mucho más que un destino turístico: es un lugar donde los jubilados encuentran paz, diversión y la posibilidad de disfrutar la vida a otro ritmo. Si estás buscando un plan que combine descanso, cultura y naturaleza, este pueblo cordobés es sin duda una apuesta segura para tu próxima escapada.

¿Cómo llegar a Villa General Belgrano desde Córdoba Capital?

Para llegar a Villa General Belgrano desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), existen varias opciones dependiendo del medio de transporte:

En auto:

La ruta más común es tomar la Autopista Buenos Aires – La Plata y luego la Ruta Nacional 8 hacia Córdoba.

Una vez cerca de Córdoba, tomar la Ruta Nacional 36 en dirección sur hacia Villa General Belgrano.

El recorrido total es de aproximadamente 700 km y dura unas 8 a 9 horas, dependiendo del tránsito y paradas.

En colectivo o bus:

Varias empresas de larga distancia ofrecen servicios directos o con conexión a Villa General Belgrano desde la Terminal de Ómnibus de Retiro, en Buenos Aires.

Algunas empresas reconocidas son Flecha Bus, Via Bariloche y Chevallier.

El viaje suele durar entre 9 y 11 horas.

Conviene consultar horarios y comprar pasajes con anticipación, sobre todo en temporada alta o fines de semana largos.

En avión: