Pueblos ideales para relajarse y disfrutar. Foto: Freepik.

Alejados del bullicio y de las multitudes, existen tres pueblos poco conocidos ideales para disfrutar de unos días de descanso y desconexión, y perfectos para jubilados. Estos destinos tranquilos se encuentran a pocas horas de la Ciudad de Buenos Aires y son perfectos para una escapada de fin de semana.

Se trata de Villa Ruiz, Lobos y Los Toldos, una gran alternativa de cara al fin de semana largo para quienes buscan relajarse en familia, rodeados de naturaleza y un ambiente sereno.

Estos tres lugares se presentan como una opción cercana para evitar las aglomeraciones típicas de los pueblitos más reconocidos.

Los tres destinos escondidos ideales para disfrutar

Villa Ruiz

Ubicado a unos 90 kilómetros al oeste de Buenos Aires, en el partido de San Andrés de Giles, este pequeño pueblo es ideal para quienes buscan silencio y desconectarse de la rutina.

Villa Ruiz. Fuente: Expoagro

Villa Ruiz cuenta con restaurantes que ofrecen comidas típicas de campo y con capillas emblemáticas como Nuestra Señora del Rosario, Nuestra Señora de Luján y el Sagrado Corazón.

También es un lugar perfecto para tomar mates y disfrutar del atardecer a orillas del arroyo de la Cruz, en un entorno natural y relajado.

Lobos

Este destino, ubicado a unos 100 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, es ideal para una escapada de fin de semana. Su principal encanto es la tranquilidad: aunque cuenta con comercios y restaurantes, mantiene intacta su esencia de pueblo.

Laguna de Lobos, Buenos Aires. Foto: Turismo Lobos.

Su gran atractivo es la Laguna de Lobos, un espejo de agua muy visitado para la pesca de pejerrey, bogas y bagres, además de ser un lugar ideal para actividades al aire libre y el contacto con la naturaleza.

Los Toldos

A poco más de 300 kilómetros al noroeste de la Capital Federal, en el partido de General Viamonte, se encuentra el pintoresco pueblo de Los Toldos, cuyo origen está ligado a comunidades mapuches que se asentaron en la zona durante el siglo XIX.

Los Toldos. Foto: Wikipedia.

El lugar también es conocido por su tradición quesera, especialmente por la producción de queso gouda, que habría comenzado con la llegada de inmigrantes holandeses.

Además de su historia y su oferta gastronómica, en Los Toldos se puede disfrutar de espacios naturales como la Laguna La Azotea o Rehue, así como recorrer distintos museos y sitios culturales.