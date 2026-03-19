Las playas más baratas Foto: Foto generada con IA

Si estás pensando en una escapada al mar sin que el presupuesto se dispare, la Costa Atlántica ofrece varias localidades ideales para un fin de semana largo con la familia. Según relevamientos recientes, hay tres destinos que se destacan por sus precios accesibles, buena infraestructura y playas amplias, perfectas para descansar sin gastar de más.

A continuación, te contamos cuáles son las tres playas más baratas y por qué convienen en este 2026.

1. Miramar — La más barata del verano 2026

Miramar, Costa Atlántica. Foto: Turismo La Costa.

Miramar se posicionó oficialmente como la playa más barata de la Costa Atlántica esta temporada, combinando precios accesibles y servicios de calidad.

Por qué elegir Miramar

Alojamiento desde $80.000 la noche en hoteles estándar (base doble), valores inferiores a los de otros centros más masivos.

Gran disponibilidad de aparts, cabañas y departamentos , lo que permite ajustar el presupuesto según cada familia.

Menús desde $15.000 por persona , ideal para mantener controlado el gasto gastronómico.

Playas amplias, tranquilas y con servicios, perfectas para familias que buscan comodidad sin multitudes.

Además, su cercanía con Mar del Plata ofrece opciones de paseo, pero sin los altos costos de la ciudad más grande.

2. San Clemente del Tuyú — Una joya económica del Partido de La Costa

San Clemente del Tuyú. Foto: Hotel Mar del Tuyú.

De acuerdo a relevamientos del Partido de La Costa, San Clemente del Tuyú es uno de los destinos más económicos para vacacionar gracias a su amplia oferta de alojamientos populares y precios accesibles.

Ventajas para familias

Pertenece a la zona norte del Partido de La Costa , donde abundan las opciones de gastronomía y servicios de “carácter popular”, más baratos que en zonas de mayor poder adquisitivo.

Es una localidad tradicional, tranquila y con playas amplias ideales para chicos.

Tiene atractivos familiares como Termas Marinas Park y el Mundo Marino (aunque estos pueden sumar costo adicional, siguen siendo actividades destacadas del destino).

El acceso también es económico: el viaje desde CABA ronda los $100.000 ida y vuelta en auto, con peajes similares a otros destinos del corredor atlántico.

3. Mar del Tuyú / Las Toninas — Opciones súper económicas en el centro del Partido de La Costa

Mar del Tuyú Foto: Instagram @mar_de_ajo__

En la zona central del Partido de La Costa se encuentran Las Toninas, Santa Teresita y Mar del Tuyú, localidades que históricamente ofrecen valores más bajos tanto en alquileres como en gastronomía. El relevamiento de costos confirma que siguen siendo alternativas económicas para 2026.

Por qué elegir estas playas

Precios por debajo de ciudades más desarrolladas como San Bernardo o Costa del Este.

Amplia oferta de alquileres económicos , desde casas y departamentos hasta cabañas familiares.

Más opciones gastronómicas sencillas y baratas, ideales para controlar gastos sin resignar comodidad.

Playas tranquilas, perfectas para familias que buscan descanso auténtico y sin tanto movimiento.

Estas playas ofrecen una experiencia clásica de la Costa, con ambiente familiar y sin sobresaltos en el bolsillo.

¿Cuál conviene según tu presupuesto?

Si buscás la más barata de la temporada, la respuesta es clara: Miramar se lleva el puesto número uno, con precios imbatibles en alojamiento y gastronomía.

Si preferís una opción tradicional, con muchas actividades familiares y servicios accesibles, San Clemente del Tuyú es ideal.

Y si tu objetivo es gastar lo mínimo posible sin perder la esencia del mar argentino, Las Toninas o Mar del Tuyú ofrecen una excelente relación precio–calidad.

Reservá alojamiento con anticipación y buscá opciones en zonas residenciales: los portales de alquiler muestran más de 400 alternativas económicas en la Costa Atlántica para familias.