Fiesta Francesa Foto: Turismo Buenos Aires

La Feria Francesa vuelve a instalarse en el corazón de Recoleta y promete ser uno de los eventos gastronómicos más atractivos de marzo. Con entrada libre y gratuita, más de 30 stands y propuestas que combinan tradición culinaria gala con la mejor pastelería artesanal, este mercado al aire libre se convierte en un plan irresistible para foodies, familias y amantes de la cultura francesa.

Según la información oficial, la edición 2026 se realizará sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 11 a 18:30, en Plaza Francia (Av. del Libertador 1400, Recoleta), organizada por Lucullus, la asociación gastronómica francesa en Argentina.

Fiesta Francesa Foto: Foto generada con IA

Cómo llegar a la Feria Francesa (Plaza Francia, Recoleta)

Plaza Francia es uno de los puntos más accesibles de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí te dejo las mejores formas de llegar:

🚇 Subte

Línea H : bajá en Estación Las Heras y caminá unos 10–12 minutos hacia Av. del Libertador.

Línea D: estación Pueyrredón o Facultad de Derecho (si estás dispuesto a caminar un poco más).

🚌 Colectivos

Muchísimas líneas pasan a metros de Plaza Francia. Entre las más convenientes por Av. Pueyrredón, Las Heras o Libertador:10, 17, 37, 38, 41, 57, 61, 62, 67, 92, 93, 108, 110, 124, 130, 152, entre otras.

🚗 Auto

Podés llegar fácilmente por Av. del Libertador o Av. Figueroa Alcorta. Tené en cuenta que el fin de semana hay mucha concurrencia, por lo que se recomienda estacionar a unas cuadras y caminar.

🚲 Bici

Hay múltiples estaciones de EcoBici alrededor de la plaza y bicisendas por Libertador y Las Heras.

Qué vas a encontrar: gastronomía, tradición y recetas francesas

La feria contará con más de 30 stands gastronómicos, que ofrecerán panadería artesanal, viennoiserie, quesos, charcutería, chocolates, platos regionales y una enorme variedad de delicias típicas de Francia.

Habrá productos para llevar y también opciones listas para comer al paso: croissants recién horneados, crêpes humeantes, quesos franceses y especialidades de inspiración parisina.

Según la organización, estarán presentes reconocidos proyectos como Compañía de Chocolates, Raclette, Almacén 1249, Cinna Coffee & Roll, Gontran Cherrier, Cocu, Mauricio Asta, entre muchos otros referentes de la cocina gala en Buenos Aires.

Feria Francesa en CABA. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Los imperdibles de esta edición

Si querés aprovechar al máximo tu visita, estos son los 5 destacados que no te podés perder:

1. Croissants y pains au chocolat

Los clásicos infaltables, elaborados por boulangeries de tradición francesa presentes en la feria. La calidad de la manteca y las técnicas europeas hacen que valga la pena la espera.

2. Macarons artesanales

Propuestos por pasteleros como Mauricio Asta, con sabores que van desde frambuesa y pistacho hasta lavanda o rosas. Perfectos para llevar o disfrutar con un café.

3. Crêpes dulces y salados

Desde los clásicos con Nutella hasta opciones gourmet como queso azul con pera o cerdo braseado con mostaza y miel. Ideales para comer mientras recorres la feria.

4. Éclairs, tartas y petits gâteaux

Las pâtisseries especializadas presentan versiones tradicionales y contemporáneas, con ingredientes de alto nivel y técnicas de escuela francesa.

5. Quesos y Raclette

Uno de los atractivos más fotografiados: porciones de queso derritiéndose en vivo, perfectas para acompañar pan artesanal o papas.

Por qué no te la podés perder