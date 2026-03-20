La Feria Francesa 2026 en Recoleta: cómo llegar, qué comer y los imperdibles que no te podés perder
Con más de 30 stands, entrada gratuita y delicias como croissants, crêpes, quesos y macarons. Te contamos cómo llegar, qué probar y cuáles son los imperdibles que hacen de esta edición 2026 uno de los eventos gastronómicos más esperados de Buenos Aires.
La Feria Francesa vuelve a instalarse en el corazón de Recoleta y promete ser uno de los eventos gastronómicos más atractivos de marzo. Con entrada libre y gratuita, más de 30 stands y propuestas que combinan tradición culinaria gala con la mejor pastelería artesanal, este mercado al aire libre se convierte en un plan irresistible para foodies, familias y amantes de la cultura francesa.
Según la información oficial, la edición 2026 se realizará sábado 21 y domingo 22 de marzo, de 11 a 18:30, en Plaza Francia (Av. del Libertador 1400, Recoleta), organizada por Lucullus, la asociación gastronómica francesa en Argentina.
Cómo llegar a la Feria Francesa (Plaza Francia, Recoleta)
Plaza Francia es uno de los puntos más accesibles de la Ciudad de Buenos Aires. Aquí te dejo las mejores formas de llegar:
🚇 Subte
- Línea H: bajá en Estación Las Heras y caminá unos 10–12 minutos hacia Av. del Libertador.
- Línea D: estación Pueyrredón o Facultad de Derecho (si estás dispuesto a caminar un poco más).
🚌 Colectivos
Muchísimas líneas pasan a metros de Plaza Francia. Entre las más convenientes por Av. Pueyrredón, Las Heras o Libertador:10, 17, 37, 38, 41, 57, 61, 62, 67, 92, 93, 108, 110, 124, 130, 152, entre otras.
🚗 Auto
Podés llegar fácilmente por Av. del Libertador o Av. Figueroa Alcorta. Tené en cuenta que el fin de semana hay mucha concurrencia, por lo que se recomienda estacionar a unas cuadras y caminar.
🚲 Bici
Hay múltiples estaciones de EcoBici alrededor de la plaza y bicisendas por Libertador y Las Heras.
Qué vas a encontrar: gastronomía, tradición y recetas francesas
La feria contará con más de 30 stands gastronómicos, que ofrecerán panadería artesanal, viennoiserie, quesos, charcutería, chocolates, platos regionales y una enorme variedad de delicias típicas de Francia.
Habrá productos para llevar y también opciones listas para comer al paso: croissants recién horneados, crêpes humeantes, quesos franceses y especialidades de inspiración parisina.
Según la organización, estarán presentes reconocidos proyectos como Compañía de Chocolates, Raclette, Almacén 1249, Cinna Coffee & Roll, Gontran Cherrier, Cocu, Mauricio Asta, entre muchos otros referentes de la cocina gala en Buenos Aires.
Los imperdibles de esta edición
Si querés aprovechar al máximo tu visita, estos son los 5 destacados que no te podés perder:
1. Croissants y pains au chocolat
Los clásicos infaltables, elaborados por boulangeries de tradición francesa presentes en la feria. La calidad de la manteca y las técnicas europeas hacen que valga la pena la espera.
2. Macarons artesanales
Propuestos por pasteleros como Mauricio Asta, con sabores que van desde frambuesa y pistacho hasta lavanda o rosas. Perfectos para llevar o disfrutar con un café.
3. Crêpes dulces y salados
Desde los clásicos con Nutella hasta opciones gourmet como queso azul con pera o cerdo braseado con mostaza y miel. Ideales para comer mientras recorres la feria.
4. Éclairs, tartas y petits gâteaux
Las pâtisseries especializadas presentan versiones tradicionales y contemporáneas, con ingredientes de alto nivel y técnicas de escuela francesa.
5. Quesos y Raclette
Uno de los atractivos más fotografiados: porciones de queso derritiéndose en vivo, perfectas para acompañar pan artesanal o papas.
Por qué no te la podés perder
- Es una experiencia cultural completa que recrea la atmósfera de los mercados franceses.
- Reúne a los mejores chefs, panaderos y pasteleros vinculados a la tradición gala en Argentina.
- Tiene actividades al aire libre, ideal para familias y amantes de la gastronomía.
- La entrada es gratuita y es uno de los eventos más convocantes del mes.