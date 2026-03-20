El Volcán, en San Luis. Foto: Facebook / Turismo en Argentina | Intervenida con IA para Canal26.com.

En el corazón de la región cuyana, un destino poco masivo comienza a ganar protagonismo entre quienes buscan una escapada corta sin resignar paisajes imponentes. Se trata de El Volcán, una localidad serrana que combina ríos de aguas templadas, saltos naturales y un entorno ideal para desconectar.

Ubicado a solo 15 kilómetros de la ciudad de San Luis, este pueblo se consolidó como un clásico del turismo interno gracias a su principal recurso: el Río Volcán. Alimentado por vertientes naturales, su caudal se mantiene durante todo el año y ofrece una particularidad que lo distingue de otros destinos serranos: la temperatura de sus aguas. Incluso en invierno, el contraste térmico puede generar vapor visible sobre la superficie.

El Volcán, en San Luis. Foto: Turismo en Argentina.

Este fenómeno natural, sumado al paisaje de sierras y rocas rojizas, da forma a una serie de balnearios y cascadas que se convierten en el eje de la experiencia turística. Entre los más visitados aparece La Hoya, un espacio natural con saltos de agua y sectores profundos ideales para nadar en temporada alta. A pocos kilómetros, Salto Colorado ofrece un entorno más agreste, mientras que Salto del Osito completa el circuito con una cascada que desemboca en una pileta natural.

La Hoya, en El Volcán, San Luis. Foto: Turismo en Argentina.

Pero la propuesta no se limita al agua. El Volcán forma parte de un corredor turístico más amplio que incluye accesos a Cruz de Piedra y al Dique La Estrechura, un embalse inaugurado en 2013 donde se practican deportes acuáticos y pesca recreativa.

Para quienes prefieren actividades más relajadas, el destino suma ciclovías, senderos y espacios verdes como El Badén, ideales para caminatas y paseos en familia. Además, la zona conserva vestigios de culturas originarias, como morteros indígenas, y alberga una rica biodiversidad con aves como cardenales amarillos, garzas y, en sectores elevados, cóndores andinos.

El Volcán, en San Luis. Foto: Turismo en Argentina.

Cómo llegar a El Volcán, en San Luis

Uno de los puntos clave que impulsa el crecimiento turístico del lugar es su conectividad. Desde Mendoza, el viaje demanda menos de tres horas en auto a través de la Ruta Nacional 7, lo que lo convierte en una opción accesible para escapadas de fin de semana o viajes cortos.

Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires hasta El Volcán, el recorrido es bastante directo y se realiza mayormente por autopistas y rutas nacionales en buen estado.

Ruta principal (la más rápida)

Salir desde Buenos Aires tomando el Acceso Oeste (Acceso Oeste), que luego se transforma en la Ruta Nacional 7. Continuar por la Ruta 7 atravesando localidades como Luján, Chacabuco y Junín, siempre en dirección oeste. Seguir por la misma ruta cruzando la provincia de La Pampa (zona de Realicó) y luego ingresar a San Luis. Una vez cerca de la ciudad de San Luis, tomar el acceso hacia el circuito serrano (generalmente por Ruta Provincial 9 o accesos señalizados). Desde la capital puntana son apenas 15 km hasta El Volcán, con señalización clara.

En un contexto donde los destinos de cercanía ganan terreno, El Volcán se posiciona como una alternativa que combina naturaleza, accesibilidad y experiencias auténticas. Sin grandes desarrollos urbanos ni masividad, su principal atractivo sigue siendo el mismo: el sonido constante del agua y la calma de un entorno serrano que invita a bajar el ritmo.