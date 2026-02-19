Laguna del Carbón, Santa Cruz. Foto: Instagram @contagiemosviajar

Argentina esconde paisajes únicos que sorprenden incluso a los viajeros más experimentados, muchos de ellos ubicados en la Patagonia. Entre estos destinos hay uno que se destaca por un récord poco común: es conocido como “el sótano de América” por ser la mayor depresión del hemisferio sur y una de las más profundas del planeta. ¿Dónde se encuentra?

El punto más bajo de Argentina está en la Patagonia

En el sur del país, la Patagonia no solo alberga árboles milenarios, sino también el sitio más profundo del continente americano. La Laguna del Carbón, ubicada en el departamento de Magallanes, en la provincia de Santa Cruz, se encuentra a 105 metros por debajo del nivel del mar, lo que la convierte en el punto más bajo de América y el séptimo a nivel mundial.

Este espejo de agua salada forma parte del Gran Bajo de San Julián, una extensa depresión endorreica de aproximadamente 2.900 kilómetros cuadrados, considerada la cuenca cerrada más profunda del hemisferio sur. Su particular geografía la vuelve un caso excepcional dentro del mapa argentino.

Laguna del Carbón, Santa Cruz. Foto: Instagram @centrodecartografia

Un paisaje extremo y moldeado por el tiempo

La Laguna del Carbón se localiza a unos 50 kilómetros de Puerto San Julián, en una región marcada por condiciones climáticas severas. La aridez, los vientos constantes y la fuerte amplitud térmica definen un paisaje dominado por salares, lagunas temporarias y un relieve erosionado que se extiende a lo largo de casi 30 kilómetros de diámetro.

Más allá de su valor geográfico, el área es un verdadero archivo natural. Estudios realizados por investigadores del CONICET revelaron restos fósiles con una antigüedad estimada entre 5 y 23 millones de años. Entre los hallazgos se destacan bosques petrificados de coníferas y helechos, evidencia de que la Patagonia tuvo, en otros tiempos, un clima mucho más templado y húmedo.

Laguna del Carbón, Santa Cruz. Foto: Wikipedia.

A esto se suma la presencia de fósiles marinos, como corales y moluscos, que confirman que la zona estuvo cubierta por antiguos mares interiores en etapas geológicas pasadas.

Un tesoro natural en riesgo

Aunque la Laguna del Carbón fue declarada Monumento Natural Provincial, su preservación enfrenta desafíos importantes. La cercanía con la Ruta Nacional 3 despertó el interés de turistas y aficionados a la geografía, pero la escasa infraestructura, la falta de señalización adecuada y la ausencia de controles permanentes generan preocupación.

Laguna del Carbón, Santa Cruz. Foto: Instagram @contagiemosviajar

Por este motivo, distintas organizaciones ambientales y académicas impulsan iniciativas para que el Gran Bajo de San Julián sea incorporado a sistemas formales de conservación, con el objetivo de proteger uno de los escenarios naturales más extraordinarios del país.