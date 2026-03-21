Un parque termal para el fin de semana Foto: Foto generada con IA

Las escapadas termales están viviendo un boom en Buenos Aires, especialmente entre quienes buscan relajarse sin gastar una fortuna. En ese mapa de opciones accesibles, el Parque Termal Mar de Epecuén, ubicado en Carhué, se convirtió en uno de los destinos más buscados por sus aguas curativas, sus piletas climatizadas y su entorno natural único.

Aunque los precios actualizados de las entradas no fueron publicados oficialmente en las últimas semanas, varias propuestas de la zona mantienen tarifas accesibles y se posicionan como alternativas que rondan valores por debajo de los $30.000 según ofertas comparables en otros predios termales del país (como Federación, donde las entradas para adultos rondan los $22.000 y para jubilados $14.500).

A continuación, todos los detalles para planificar una escapada perfecta.

Escapada al Parque Termal Mar de Epecuén: ¿Qué servicios y actividades se ofrecen?

El Parque Termal Mar de Epecuén es uno de los complejos termales más completos de la provincia. Sus aguas provienen del famoso Lago Epecuén, reconocido por su nivel de salinidad comparable al Mar Muerto y sus beneficios terapéuticos para estrés, afecciones musculares y piel sensible.

Entre sus servicios destacados se encuentran:

Piletas cubiertas y externas climatizadas , alimentadas con agua natural del lago.

Hidromasajes, cuellos de cisne y solárium en planta baja y primer piso, equipados con reposeras para el descanso.

Spa, masajes y fangoterapia en gabinetes acondicionados, disponibles con costo adicional.

Restaurante, cafetería y espacios de descanso con vista al lago, ideales para una jornada completa de relax.

Piletas lúdicas, cascadas y áreas de recreación que hacen del complejo un entorno ideal tanto para adultos como para familias.

Además, durante la Fiesta Provincial del Turismo Termal, celebrada en Carhué, los visitantes acceden a jornadas especiales con entrada gratuita, espectáculos musicales y actividades recreativas, con un fuerte enfoque en el bienestar de jubilados y público general.

Parque Termal Mar de Epecuén. Foto: parquetermalmardeepecuen.online.

Precios de las entradas y descuentos exclusivos para jubilados

Aunque no se publicaron tarifas oficiales recientes en los portales del complejo, sí existen beneficios documentados para turistas y jubilados:

30% de descuento en la entrada para quienes se hospedan en alojamientos asociados en Carhué, disponible a través de convenios turísticos previos.

Entrada gratuita durante la Noche de las Termas para jubilados y público general, como parte de la Fiesta Provincial del Turismo Termal, junto con descuentos del 50% en hoteles de la zona.

Estos beneficios convierten al Parque Termal Mar de Epecuén en una de las opciones más accesibles de la provincia para adultos mayores.

¿Dónde queda el Parque Termal Mar de Epecuén?

El Parque Termal se encuentra en Carhué, ciudad cabecera del partido de Adolfo Alsina, situada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Está construido a orillas del Lago Epecuén, un área famosa por sus ruinas históricas y su entorno natural de enorme belleza paisajística.

La región es conocida por combinar turismo de bienestar, historia y naturaleza.

Fiesta Nacional del Turismo Termal Foto: Turismo Termal

¿Cómo llegar al Parque Termal Mar de Epecuén desde la Ciudad de Buenos Aires?

La distancia desde la Ciudad de Buenos Aires hasta Carhué es de aproximadamente 520 a 550 kilómetros, dependiendo de la ruta elegida:

En auto

Recorrido más directo:Tomar Ruta Nacional 5 hasta Carhué. El viaje demanda alrededor de 6 horas en condiciones normales de tránsito.

Opción alternativa: Autopista Ricchieri → Autopista Ezeiza–Cañuelas → RN 205 → RP 65 → RN 33 hasta el acceso a Carhué. Viaje estimado: 6 horas.

En micro

Desde Terminal de Retiro salen servicios directos hacia Carhué operados por empresas como Pullman Gral. Belgrano y otras líneas regionales. Los horarios se actualizan según temporada.

Si querés descansar sin gastar una fortuna, este destino bonaerense ofrece aguas curativas, spa, naturaleza, historia… y beneficios especiales para jubilados. Ideal para una escapada de fin de semana o un día de relax absoluto.