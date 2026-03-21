La Cumbrecita Foto: Copilot AI por Canal 26

La Cumbrecita se presenta como un destino pensado para quienes ya no viajan con apuro. Este pueblo peatonal del Valle de Calamuchita ofrece a los jubilados un escenario donde el silencio, el orden y la naturaleza marcan el ritmo de los días. Sin tránsito vehicular y con distancias cortas, caminar se vuelve un placer seguro y pausado, acompañado por el sonido del arroyo y la presencia constante del verde serrano.

Elegida por adultos mayores que buscan descanso real, La Cumbrecita combina calma, buena atención turística y servicios cuidados. Sus senderos accesibles, plazas con bancos, hosterías confortables y una gastronomía abundante de influencia centroeuropea construyen una experiencia ideal para disfrutar en pareja o con amigos. Es un lugar donde el bienestar no se mide en actividades intensas, sino en la tranquilidad de sentarse a mirar el paisaje y dejar que el tiempo pase, sin exigencias.

La Cumbrecita Foto: lacumbrecita.gob

Qué hacer en La Cumbrecita

En La Cumbrecita, el principal atractivo es dejarse llevar por un ritmo calmo y natural. El pueblo invita a recorrerlo a pie, sin apuro, por senderos cuidados que atraviesan puentes de madera, bosques y arroyos cristalinos. Las caminatas hacia la Cascada Grande, la Cascada Chica o el recorrido por el centro peatonal permiten disfrutar del paisaje serrano con distancias cortas y postales constantes, ideales para quienes disfrutan de la observación y la fotografía.

La Cumbrecita Foto: lacumbrecita.gob

La experiencia se completa con propuestas simples y reconfortantes: sentarse a leer junto al arroyo, almorzar platos tradicionales en restaurantes de herencia centroeuropea, o tomar un café con vista a las sierras. También es común participar de visitas culturales breves, ferias artesanales y excursiones organizadas hacia localidades cercanas como Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita, sin necesidad de grandes traslados ni esfuerzos físicos.

Para los jubilados, La Cumbrecita ofrece un entorno especialmente adecuado: tranquilidad, seguridad y servicios orientados al descanso. Hay hosterías confortables, bancos y espacios para detenerse a lo largo del recorrido, y actividades pensadas para disfrutar a ritmo propio. Más que un destino de agenda cargada, es un lugar donde lo cotidiano se vuelve placentero y cada jornada se vive como una pausa necesaria, en contacto directo con la naturaleza y lejos del ruido.

Excursiones ideales y de fácil acceso

Cascada Grande y Cascada Chica: Caminatas cortas, bien señalizadas, con bancos para descansar. Son los paseos más elegidos por adultos mayores.

Paseo por el centro peatonal y la Plaza de los Pioneros: Recorrido plano, con bares, casas de té y vistas al arroyo. Perfecto para la mañana o la tarde.

La Cumbrecita Foto: lacumbrecita.gob

Sendero del Arroyo Almbach: Tramo tranquilo para caminar o simplemente sentarse a disfrutar del paisaje y el silencio.

Cómo llegar a La Cumbrecita

Desde la Ciudad de Buenos Aires (CABA), llegar a La Cumbrecita es sencillo y se puede hacer de distintas maneras, según el nivel de comodidad que se busque.

En auto, el viaje dura aproximadamente 9 a 10 horas. Se toma la Autopista Riccheri o Acceso Oeste hasta empalmar con la Ruta Nacional 8 o la Ruta Nacional 9 rumbo a Córdoba. Una vez en la ciudad de Córdoba, se continúa por la Ruta Provincial 5 hacia el Valle de Calamuchita, pasando por Alta Gracia, Villa General Belgrano y Santa Rosa. Desde Villa General Belgrano, un camino de montaña asfaltado de unos 15 km conduce directamente a La Cumbrecita. Es un trayecto escénico, bien señalizado, aunque con curvas, por lo que se recomienda hacerlo de día.

En micro, una opción muy elegida por jubilados, se puede viajar desde la Terminal de Retiro hasta Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita. El viaje dura entre 10 y 12 horas, según el servicio. Desde allí, se toma un transfer, remís o excursión contratada hasta La Cumbrecita, ya que no ingresan micros grandes al pueblo por ser peatonal. Muchas hosterías ofrecen este traslado o ayudan a coordinarlo.

Otra alternativa cómoda es combinar avión y traslado terrestre: se vuela desde Aeroparque o Ezeiza hasta el Aeropuerto de Córdoba, y luego se continúa en auto o transfer privado hasta La Cumbrecita (unas 2 horas y media de viaje). Es la opción más rápida y confortable, especialmente recomendable para quienes prefieren evitar trayectos largos por ruta.