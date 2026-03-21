Mejor que las termas: la reserva con lagunas y carpinchos a 50 km de CABA ideal para visitar con toda la familia
Entre paisajes verdes, aire libre y propuestas pensadas para bajar un cambio, hay una “escapada express” que combina naturaleza, descanso y experiencias que invitan a relajarse sin alejarse demasiado de la ciudad.
Se vienen dos fines de semana largos y sobran las ganas de hacer algo distinto. Lo mejor es que no hace falta hacer muchos kilómetros ni planear un viaje complicado para desconectar: muy cerca de CABA hay opciones ideales para cortar con la rutina.
Entre paisajes verdes, aire libre y propuestas pensadas para bajar un cambio, hay una “escapada express” que combina naturaleza, descanso y experiencias que invitan a relajarse sin alejarse demasiado de la ciudad.
Reserva Puertos Escobar, un oasis natural con lagunas y carpinchos cerca de la Ciudad de Buenos Aires
La Reserva Puertos Escobar, ubicada a apenas 50 kilómetros del centro porteño y con entrada gratuita, es un espacio verde es ideal para desconectarse, caminar entre lagunas y pastizales, y cruzarse con los famosos carpinchos en libertad.
El entorno es perfecto para hacer un picnic con amigos o en familia y recorrer senderos señalizados. Además de los carpinchos, hay aves, mariposas y pequeños mamíferos que conviven en el área protegida. Es importante destacar que no se permite el ingreso con mascotas para cuidar la fauna silvestre.
Aunque la entrada es libre y gratuita, es obligatorio reservar el día y horario de visita a través del sitio web oficial de la reserva. En caso de lluvias, el predio permanece cerrado para preservar los caminos y la seguridad de los visitantes.
¿Qué hacer en la Reserva Puertos Escobar este fin de semana largo?
La reserva abre todos los días de 9 a 17.30. El plan ideal es llevar todo lo necesario para armar un picnic en las áreas permitidas y aprovechar para recorrer alguno de sus senderos antes o después. Hay varios caminos para elegir, según el tiempo disponible y las ganas de caminar, que permiten disfrutar del entorno natural a distintos ritmos.
- Camino del Cuis: 500 metros
- Camino del Carpincho: 1200 metros
- Camino de la Pava del Monte: 4100 metros
- Senderos internos: De las Arañas, Canelones, De los Sauces y De las Mariposas
Además, el uso de bicicletas está permitido, siempre en modalidad paseo y respetando la velocidad máxima dentro del predio.
¿Cómo llegar a la Reserva Puertos Escobar desde CABA?
La Reserva Puertos Escobar se encuentra a la altura del kilómetro 45 de la Panamericana, ramal Escobar, en Belén de Escobar. Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto en auto suele llevar entre 40 minutos y una hora, dependiendo del tránsito. Además, el lugar dispone de estacionamiento propio para los visitantes.