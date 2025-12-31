Cómo es y dónde queda la ciudad más antigua de Europa: con más de 3.000 años de historia, es conocida como la “Sirena del océano”

Playas espectaculares, yacimientos arqueológicos y estructuras impresionantes, convierten a una urbe española en un destino imperdible.

Cádiz, la ciudad más antigua de Europa. Foto: Unsplash.

Los récords son siempre interesantes. Mientras que Dolores se enorgullece de ser la primera ciudad fundada por el estado argentino tras la independencia en 1817 y Jericó, en Palestina, es la urbe más antigua del mundo; la “Sirena del océano” también tiene lo suyo.

Se trata de una pequeña península ubicada en la costa de Andalucía, España, que vio pasar incontables culturas a lo largo de su historia. Su nombre es Cádiz y tiene el honor de ser la ciudad más antigua de Europa.

Fundada alrededor del 1.100 a.C. por los fenicios, la tradición clásica sitúa el nacimiento de Cádiz ochenta años después de la guerra de Troya. Bautizada con un nombre que en fenicio significa “fortaleza” o “recinto cerrado”, la ciudad estuvo marcada desde su nacimiento por su estratégica situación militar y comercial.

La ciudad, hoy con unos 110 mil habitantes, está llena de calles y plazas que exhiben las marcas de las civilizaciones que pasaron por allí: fenicios, romanos, árabes y cartaginenses dejaron su impronta y transformaron a Cádiz en un verdadero museo al aire libre.

Las huellas del pasado de la ciudad pueden explorarse en profundidad a través de los distintos yacimientos arqueológicos distribuidos por todo el casco urbano. El más destacado es el de Gadir, ubicado bajo el Teatro del Títere, en pleno centro histórico. El sitio está organizado en varios niveles que corresponden a las diferentes etapas de ocupación del asentamiento, donde aún se identifican restos de calles, viviendas y herramientas que datan del siglo IX a.C.

Qué hacer en Cádiz, la ciudad más antigua de Europa

Además de los yacimientos arqueológicos, la ciudad ofrece numerosos edificios y espacios de gran interés, entre ellos la Catedral, levantada entre los siglos XVIII y XIX y que, con su planta en cruz latina, resguarda 16 capillas en su interior. Muy cerca de allí se encuentra otro templo relevante: la Catedral Vieja, construida a mediados del siglo XIII en un estilo gótico-mudéjar.

También destacan otros rincones emblemáticos, como el Teatro Falla, una joya arquitectónica del siglo XIX conocido por acoger cada año el famoso Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval. Para disfrutar de las mejores vistas del casco histórico, la Torre Tavira es una parada obligada: desde su cámara oscura se obtiene una perspectiva única de la ciudad.

Otro punto de gran atractivo es el Castillo de Santa Catalina, una fortaleza del siglo XVII situada junto al mar, ideal para recorrer al atardecer. A pocos metros se encuentra la Playa de La Caleta, uno de los lugares más fotografiados de Cádiz, famosa por su entorno pintoresco y por ser escenario de diversas producciones cinematográficas.

Por último, caminar por el barrio de La Viña o perderse por el Paseo Alameda Apodaca permite conocer la esencia gaditana a través de sus calles, plazas y miradores que combinan historia, gastronomía y vida local.