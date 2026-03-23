Ni Tandil ni Sierra de la Ventana:

En Buenos Aires: el pueblo escondido con cascadas, arroyos y naturaleza ideal para desconectar. Foto: Facebook / Maximiliano Alfredo Alberca | Modificada con IA para Canal26.com.

En tiempos donde el turismo de cercanía gana protagonismo, la provincia de Buenos Aires ofrece alternativas que combinan naturaleza, historia y tranquilidad. Una de ellas es Indio Rico, un destino poco conocido que se consolida como una de las mejores escapadas para quienes buscan alejarse del ruido de la ciudad.

Ubicado en el partido de Coronel Pringles, este pequeño pueblo del sur bonaerense sorprende por su paisaje rural, su ritmo pausado y un entorno natural que invita al descanso. Rodeado de campos y atravesado por cursos de agua, se presenta como una opción ideal para desconectar durante fines de semana largos o mini vacaciones.

Indio Rico es una pequeña localidad turística situada en el partido de Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires. Foto: X/@TurismoPBA

Cascadas del Río Quequén Salado: un espectáculo natural en plena llanura bonaerense

Uno de sus principales atractivos es el entorno del Río Quequén Salado, un espacio natural que ofrece postales únicas para fotografiar y rememorar.

Allí, visitantes pueden disfrutar de arroyos de aguas claras y pequeñas cascadas, perfectas para refrescarse en verano o simplemente relajarse escuchando el sonido del agua.

Dicho por sus visitantes, este contacto directo con la naturaleza convierte a Indio Rico en un destino diferente dentro del mapa turístico bonaerense.

Indio Rico, Río Quequén Salado. Foto: Facebook / Diario El Orden - Coronel Pringles.

Actividades al aire libre: pesca, senderismo y avistaje en el arroyo

Más allá del río, las actividades al aire libre son protagonistas. La pesca, las caminatas y los picnics forman parte de las propuestas más elegidas, especialmente por quienes valoran los entornos poco intervenidos.

A esto se suma la posibilidad de recorrer sitios históricos como la antigua estación de tren, hoy reconvertida en un espacio cultural, o el tradicional almacén de ramos generales, que conserva intacta la esencia del siglo XX.

Indio Rico es una pequeña localidad turística situada en el partido de Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires. Foto: Google.

Gastronomía bonaerense: la famosa Fiesta del Cordero al Disco es el gran evento de Indio Rico

En el plano cultural y gastronómico, uno de los eventos más destacados es la Fiesta del Cordero al Disco, una celebración que reúne a vecinos y visitantes en torno a la cocina típica y la música local, reforzando la identidad del lugar. Suele realizarse entre el segundo y tercer fin de semana de febrero y es su festividad más importante.

Está destinada a los fanáticos de la gastronomía típica argentina y a quienes quieran pasar un lindo momento en familia rodeados de naturaleza y tradición. En dicho evento, se realizan distintos festivales de música con artistas locales, donde también se suman artesanos y feriantes.

Indio Rico es una pequeña localidad turística situada en el partido de Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires. Foto X.

Indio Rico fue reconocido en 2017 como “Pueblo Turístico”, una distinción que pone en valor su patrimonio histórico, cultural y natural dentro de la provincia.

¿Cómo llegar a Indio Rico desde CABA?

El acceso principal es por vía terrestre. Desde la Ciudad de Buenos Aires se debe tomar la Ruta Nacional 3 en dirección sur hasta la ciudad de Tres Arroyos. Luego, el recorrido continúa por la Ruta Provincial 85 durante unos 47 kilómetros hasta llegar al destino.

El viaje total dura aproximadamente siete horas, atravesando paisajes rurales que anticipan la calma que caracteriza a este rincón bonaerense.

Lejos del turismo masivo, Indio Rico se consolida como una alternativa ideal para quienes buscan naturaleza, silencio y una experiencia auténtica en el corazón de la provincia.