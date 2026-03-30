Parque Nacional del Stelvio, Italia. Foto: Instagram @passostelvio_stilfserjoch

Un centro de investigación europeo lanzó una propuesta bastante fuera de lo común: buscan doce voluntarios dispuestos a mudarse durante un mes a los Alpes italianos. Eurac Research busca analizar en profundidad cómo vivir a una altitud media —entre los 2000 y 2500 metros— impacta en la salud cardiovascular, el metabolismo y el descanso de personas que normalmente viven al nivel del mar.

El estudio se desarrollará en el refugio Nino Corsi, dentro del Parque Nacional del Stelvio, en el Tirol del Sur. Forma parte del proyecto MAHE, que apunta a cubrir un vacío en la investigación científica, ya que la mayoría de los estudios previos se enfocaron en altitudes extremas y no en niveles intermedios como estos.

Algunas investigaciones iniciales sugieren que pasar un tiempo en estas alturas podría traer beneficios concretos, como mejoras en el metabolismo o en la presión arterial. A partir de eso, el equipo busca sistematizar la información para entender si el entorno de montaña puede funcionar como un factor protector frente a enfermedades cardiovasculares e incluso ciertos tipos de cáncer.

Parque Nacional del Stelvio, Italia. Foto: Instagram @passostelvio_stilfserjoch

Quiénes pueden participar y cómo será la experiencia

La convocatoria está dirigida a hombres y mujeres de entre 18 y 40 años que vivan actualmente al nivel del mar. Para asegurar resultados comparables, quedaron excluidas personas fumadoras, atletas de alto rendimiento y quienes tengan enfermedades preexistentes. El interés fue inmediato: en pocas horas ya se habían registrado más de 160 postulaciones.

Lejos de ser una experiencia turística, los seleccionados deberán continuar con su rutina diaria, ya sea trabajando o estudiando de forma remota. Durante las cuatro semanas que dure la estadía, un equipo médico hará un seguimiento constante de variables como el sueño, la alimentación y la actividad física. Esto permite medir el efecto del entorno sin modificar los hábitos cotidianos de los participantes.

Qué implica vivir en altura

Habitar zonas por encima de los 1500 metros conlleva ciertos cambios en el entorno, como una menor presión atmosférica, menos disponibilidad de oxígeno y mayor exposición a la radiación ultravioleta.

Parque Nacional del Stelvio, Italia. Foto: Instagram @passostelvio_stilfserjoch

Si bien estas condiciones suelen vincularse con una menor incidencia de accidentes cerebrovasculares, también pueden representar un mayor riesgo para personas con problemas respiratorios. Justamente, uno de los objetivos del estudio es entender mejor este equilibrio.

Cuál es la compensación

Quienes sean elegidos recibirán 400 euros por participar, además de tener cubiertos todos los gastos de alojamiento en el refugio de montaña. Los resultados finales del estudio podrían aportar información clave sobre cómo el entorno influye en la salud y la longevidad, más allá de factores como la genética o el estilo de vida.