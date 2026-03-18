Bahía Bustamante. Foto: bahiabustamante.com

Argentina es muy rica en paisajes y actividades para hacer, ya que hay turismo para todos los gustos: desde paseos en la ciudad hasta escapadas a pueblitos y a playas paradisíacas escondidas en el sur del país. Ubicada a 300 kilómetros al sur de Trelew, en Chubut, se encuentra Bahía Bustamante, que deslumbra a los turistas con su naturaleza y biodiversidad.

¿Dónde queda este refugio natural escondido en el sur argentino?

Es una aldea privada enclavada sobre la costa chubutense, bien al sur del país. Este pintoresco destino, rodeado por las aguas del Océano Atlántico, fue apodado (y con justa razón) como “la Galápagos argentina” debido a su extraordinaria biodiversidad, que lo convierte en un paraíso natural poco explorado.

Bahía Bustamante. Foto: bahiabustamante.com

Este lugar paradisíaco tiene como principal atractivo la propuesta de ecoturismo, que se destaca por su enfoque en el disfrute de la naturaleza en su estado más puro y de la forma más respetuosa posible.

Los visitantes de Bahía Bustamante pueden participar en una variedad de actividades, como caminatas entre algas fosilizadas, navegación por costas habitadas por lobos marinos y el avistaje de más de 100 especies de aves. Además, se ofrecen cabalgatas por la zona y degustación de productos locales como los famosos dulces y platos de mar, brindando una experiencia única para todos los sentidos.

Bahía Bustamante. Foto: bahiabustamante.com

Además, Bahía Bustamante no limita su magia a actividades turísticas, sino que además tiene un entorno natural que invita a los visitantes a descansar y contemplar las aguas cristalinas. Es un destino ideal para los amantes de los climas fríos que buscan desconectar y pasar el día relajados mientras disfrutan de la vista.

¿Por qué llaman a este destino la “nueva Galápagos” de Argentina?

The New York Times destacó a Bahía Bustamante en una de sus publicaciones y lo presentó como “La Nueva Galápagos”, una definición que resume el gran valor natural de este rincón único de la costa patagónica. El reconocimiento internacional puso el foco en un destino donde la biodiversidad, el paisaje y la sensación de aislamiento construyen una experiencia difícil de comparar con otros lugares del país.

Bahía Bustamante. Foto: bahiabustamante.com

Ubicado en un entorno donde la estepa patagónica se vincula con el mar, este sitio sorprende por su fauna marina y terrestre, sus playas casi perfectas y un paisaje dominado por el viento, el silencio y la inmensidad. Allí conviven lobos marinos, aves costeras, pingüinos y una flora adaptada a condiciones extremas, en un escenario que conserva intacto su espíritu salvaje.

Cómo llegar: rutas y accesos a Bahía Bustamante

Para quienes deseen explorar este rincón de la Patagonia, el acceso a Bahía Bustamante es relativamente sencillo, ya que se encuentra a 321 kilómetros de Puerto Madryn y significa unas cuatro horas en auto por la Ruta Provincial 28 para llegar a destino.

Bahía Bustamante, en Chubut. Foto: Bahía Bustamante Lodge.

Por otro lado, si el viaje parte desde Buenos Aires, la distancia es considerable, rondando las 20 horas de trayecto por la ruta 3, por lo que se recomienda dividir el viaje en al menos dos jornadas y haciendo paradas de descanso para un recorrido más cómodo.

Para aquellos que prefieren viajar en avión, tendrán que tomar un vuelo hasta las ciudades de Puerto Madryn y Trelew y desde allí un colectivo de larga distancia hasta Bahía Bustamante.