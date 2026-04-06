La historia de Guaminí Foto: Foto generada con IA

No todos los pueblos nacen con festejos, discursos y cintas inaugurales. Algunos surgen en silencio, empujados por la geografía, la estrategia y la necesidad de ocupar un territorio hostil. Ese fue el caso de Guaminí, una localidad bonaerense cuyo origen está íntimamente ligado a una de las etapas más tensas de la historia argentina: la expansión de la frontera hacia el interior del país en el siglo XIX.

Un origen marcado por el agua y la defensa

Guaminí se formó a orillas de la Laguna del Monte, un espejo de agua que fue clave para la supervivencia y orientación en plena llanura pampeana. El propio nombre del pueblo tiene raíces mapuches y remite a la idea de una “isla en el agua”, una referencia directa al entorno natural que lo rodea.

Pero el agua no fue el único elemento determinante. A pocos metros del asentamiento inicial comenzó a excavarse una fosa defensiva de grandes dimensiones, conocida luego como parte de la Zanja de Alsina, una obra pensada para frenar los ataques en la frontera y marcar una línea de control territorial. Esa zanja terminó siendo tan determinante como la laguna para el destino del pueblo.

La fundación que no tuvo festejos

La fecha que se reconoce como fundacional es el 30 de marzo de 1876, aunque no hubo celebraciones ni actos oficiales. Ese día, una columna militar encabezada por el teniente coronel Marcelino Freyre llegó al lugar con soldados, carretas, caballos y provisiones. Junto a ellos arribaron los primeros civiles que se animaron a quedarse y construir un futuro en un espacio todavía incierto.

Guaminí nació así, como fortín y punto estratégico, en una época donde cada nuevo asentamiento implicaba riesgo, aislamiento y supervivencia diaria.

Municipalidad de Guaminí. Foto: argentina.gob.ar

Aislados del mundo, pero conectados por el telégrafo

En aquellos años, llegar a Guaminí no era tarea sencilla. El ferrocarril todavía no alcanzaba la zona y los viajes se realizaban a caballo o en galeras, atravesando campos abiertos durante varios días, con peligro constante por el clima o los ataques.

La comunicación dependía de uno de los grandes avances de la época: el telégrafo, que permitía unir los fortines y transmitir información clave en un territorio donde las noticias podían definir el rumbo de una operación o la seguridad de una población entera.

Recién hacia finales del siglo XIX, con la llegada del tren y la inauguración de la estación ferroviaria, la localidad comenzó a integrarse de manera más estable al resto de la provincia.

De fortín militar a pueblo con identidad propia

Con el paso del tiempo, Guaminí dejó atrás su función estrictamente defensiva. Las familias se asentaron, aparecieron las primeras instituciones, comercios, escuelas y espacios comunitarios. El pueblo fue creciendo alrededor de la laguna, que pasó de ser un recurso estratégico a convertirse en un símbolo identitario y social.

Hoy, Guaminí conserva en su geografía las huellas de ese pasado: el agua, el terreno llano y la memoria de una frontera que marcó su carácter. La historia se transmite de generación en generación, como un relato que mezcla esfuerzo, resistencia y arraigo.

Laguna en Guaminí. Foto: X

Cuando el territorio escribe la historia

Guaminí es uno de esos pueblos donde la geografía no es solo paisaje, sino destino. Una pequeña luz en la noche, una laguna que ofreció vida y una zanja cavada para defender lo ganado fueron suficientes para dar origen a una comunidad que logró perdurar.

Lejos de los grandes centros urbanos, su historia recuerda que muchos pueblos argentinos nacieron así: en el borde del mapa, donde cada decisión podía cambiarlo todo y donde el futuro se construía, literalmente, desde el suelo.