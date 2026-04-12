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Por Canal 26
domingo, 12 de abril de 2026, 15:45
Dónde comer pasta y carne
Dónde comer pasta y carne Foto: Foto generada con IA Canal 26

Uribelarrea ya no es solo una escapada rural cerca de CABA: se convirtió en uno de los destinos gastronómicos más buscados de la provincia de Buenos Aires. Con su aire de pueblo italiano, calles tranquilas y restaurantes de campo, este rincón bonaerense es ideal para quienes quieren comer bien, sin apuro y con porciones generosas. Pastas caseras, parrillas históricas y bodegones familiares son parte de su encanto.

Si estás planeando una visita y querés saber dónde comer las mejores pastas y el asado más recomendado, acá te contamos los imperdibles, con precios actualizados y ubicación.

El Palenque: clásico infalible de pastas y parrilla

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita
Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

Uno de los restaurantes más conocidos de Uribelarrea es El Palenque, ubicado cerca del centro del pueblo. Funciona en una antigua casona y se destaca por su menú bien criollo.

Qué comer

  • Ravioles y sorrentinos caseros
  • Asado tradicional con achuras
  • Empanadas cortadas a cuchillo
  • Postres clásicos como flan y panqueque

Precios estimados

  • Pastas: desde $9.000
  • Parrillada para dos: desde $25.000

Ubicación: Esquina Ntra. Sra. de Lujan

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Sixto Cantina: pastas con impronta italiana

Sixto es ideal para quienes buscan pastas artesanales bien elaboradas, en un ambiente tranquilo y cuidado. Es muy elegido por parejas y jubilados que priorizan calidad y buena atención.

Qué se destaca

  • Tallarines con tuco casero
  • Raviolones rellenos
  • Carnes suaves y platos combinados

Precios estimados

  • Platos de pasta: entre $8.000 y $11.000
  • Platos principales: desde $10.000

Ubicación: Rosenbusch 68

Pueblo Escondido: bodegón de campo con pastas y carnes

Este restaurante ofrece una experiencia bien rural, ideal para almuerzos largos de fin de semana.

Lo más pedido

  • Ñoquis y pastas rellenas
  • Parrillada completa
  • Picadas para compartir

Precios estimados

  • Pastas: desde $8.500
  • Parrilla para compartir: desde $23.000

Ubicación: Don Bosco Santo 499

La Uribeña: abundancia y buenos precios

Dónde comer en Uribelarrea. Foto: Instagram @lauribenia1
Dónde comer en Uribelarrea. Foto: Instagram @lauribenia1

Con un perfil más familiar, La Uribeña es una opción elegida por quienes priorizan cantidad, sabor y precios accesibles.

Qué ofrece

  • Pastas caseras en porciones generosas
  • Parrilla libre algunos fines de semana
  • Menú sencillo y clásico

Precios estimados

  • Pastas: desde $7.500
  • Parrilla libre: alrededor de $18.000

Ubicación: Av. Valeria de Crotto 899

Consejos para comer bien en Uribelarrea

  • Ir temprano los fines de semana
  • Reservar con anticipación
  • Compartir platos para probar más variedad
  • Evitar horarios pico si buscás tranquilidad

Un pueblo para disfrutar sin apuro y con buena mesa

Uribelarrea confirma por qué es uno de los pueblos favoritos para escapadas gastronómicas. Pastas caseras, asado abundante y precios acordes convierten a este destino en un plan perfecto para almorzar bien y volver renovado.

Cómo llegar a Uribelarrea desde CABA

Llegar es simple y rápido, lo que explica su éxito entre porteños y bonaerenses.

En auto

La opción más cómoda y elegida.

  • Salir de CABA por Autopista Riccheri
  • Continuar por Ruta Nacional 205 en dirección a Cañuelas
  • Tras pasar el centro de Cañuelas, tomar el acceso señalizado hacia Uribelarrea

El viaje dura entre 1 hora y 1 hora y 20 minutos, según el tránsito. Hay estacionamiento en la vía pública y el pueblo se recorre caminando sin dificultad.

En tren

Para una experiencia diferente, también se puede llegar en tren:

  • Tomar el Tren Roca hasta Cañuelas
  • Desde allí, combinar con un ramal o taxi hasta Uribelarrea

Aunque menos directa, esta alternativa es elegida por quienes disfrutan del viaje como parte del plan.