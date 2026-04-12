Dónde comer pasta y carne Foto: Foto generada con IA Canal 26

Uribelarrea ya no es solo una escapada rural cerca de CABA: se convirtió en uno de los destinos gastronómicos más buscados de la provincia de Buenos Aires. Con su aire de pueblo italiano, calles tranquilas y restaurantes de campo, este rincón bonaerense es ideal para quienes quieren comer bien, sin apuro y con porciones generosas. Pastas caseras, parrillas históricas y bodegones familiares son parte de su encanto.

Si estás planeando una visita y querés saber dónde comer las mejores pastas y el asado más recomendado, acá te contamos los imperdibles, con precios actualizados y ubicación.

El Palenque: clásico infalible de pastas y parrilla

Un destino oculto del interior bonaerense que enamora a quien lo visita Foto: Wikipedia

Uno de los restaurantes más conocidos de Uribelarrea es El Palenque, ubicado cerca del centro del pueblo. Funciona en una antigua casona y se destaca por su menú bien criollo.

Qué comer

Ravioles y sorrentinos caseros

Asado tradicional con achuras

Empanadas cortadas a cuchillo

Postres clásicos como flan y panqueque

Precios estimados

Pastas: desde $9.000

Parrillada para dos: desde $25.000

Ubicación: Esquina Ntra. Sra. de Lujan

Sixto Cantina: pastas con impronta italiana

Sixto es ideal para quienes buscan pastas artesanales bien elaboradas, en un ambiente tranquilo y cuidado. Es muy elegido por parejas y jubilados que priorizan calidad y buena atención.

Qué se destaca

Tallarines con tuco casero

Raviolones rellenos

Carnes suaves y platos combinados

Precios estimados

Platos de pasta: entre $8.000 y $11.000

Platos principales: desde $10.000

Ubicación: Rosenbusch 68

Pueblo Escondido: bodegón de campo con pastas y carnes

Este restaurante ofrece una experiencia bien rural, ideal para almuerzos largos de fin de semana.

Lo más pedido

Ñoquis y pastas rellenas

Parrillada completa

Picadas para compartir

Precios estimados

Pastas: desde $8.500

Parrilla para compartir: desde $23.000

Ubicación: Don Bosco Santo 499

La Uribeña: abundancia y buenos precios

Dónde comer en Uribelarrea. Foto: Instagram @lauribenia1

Con un perfil más familiar, La Uribeña es una opción elegida por quienes priorizan cantidad, sabor y precios accesibles.

Qué ofrece

Pastas caseras en porciones generosas

Parrilla libre algunos fines de semana

Menú sencillo y clásico

Precios estimados

Pastas: desde $7.500

Parrilla libre: alrededor de $18.000

Ubicación: Av. Valeria de Crotto 899

Consejos para comer bien en Uribelarrea

Ir temprano los fines de semana

Reservar con anticipación

Compartir platos para probar más variedad

Evitar horarios pico si buscás tranquilidad

Un pueblo para disfrutar sin apuro y con buena mesa

Uribelarrea confirma por qué es uno de los pueblos favoritos para escapadas gastronómicas. Pastas caseras, asado abundante y precios acordes convierten a este destino en un plan perfecto para almorzar bien y volver renovado.

Cómo llegar a Uribelarrea desde CABA

Llegar es simple y rápido, lo que explica su éxito entre porteños y bonaerenses.

En auto

La opción más cómoda y elegida.

Salir de CABA por Autopista Riccheri

Continuar por Ruta Nacional 205 en dirección a Cañuelas

Tras pasar el centro de Cañuelas, tomar el acceso señalizado hacia Uribelarrea

El viaje dura entre 1 hora y 1 hora y 20 minutos, según el tránsito. Hay estacionamiento en la vía pública y el pueblo se recorre caminando sin dificultad.

En tren

Para una experiencia diferente, también se puede llegar en tren:

Tomar el Tren Roca hasta Cañuelas

Desde allí, combinar con un ramal o taxi hasta Uribelarrea

Aunque menos directa, esta alternativa es elegida por quienes disfrutan del viaje como parte del plan.