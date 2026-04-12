Uribelarrea: dónde comer las mejores pastas caseras y el asado más abundante del pueblo, con precios y direcciones
Se consolidó como uno de los polos gastronómicos más tentadores de la provincia de Buenos Aires. Pastas caseras, asado abundante y bodegones de campo hacen de este pueblo un imán para comer bien, con precios claros y direcciones para no errarle en la elección.
Uribelarrea ya no es solo una escapada rural cerca de CABA: se convirtió en uno de los destinos gastronómicos más buscados de la provincia de Buenos Aires. Con su aire de pueblo italiano, calles tranquilas y restaurantes de campo, este rincón bonaerense es ideal para quienes quieren comer bien, sin apuro y con porciones generosas. Pastas caseras, parrillas históricas y bodegones familiares son parte de su encanto.
Si estás planeando una visita y querés saber dónde comer las mejores pastas y el asado más recomendado, acá te contamos los imperdibles, con precios actualizados y ubicación.
El Palenque: clásico infalible de pastas y parrilla
Uno de los restaurantes más conocidos de Uribelarrea es El Palenque, ubicado cerca del centro del pueblo. Funciona en una antigua casona y se destaca por su menú bien criollo.
Qué comer
- Ravioles y sorrentinos caseros
- Asado tradicional con achuras
- Empanadas cortadas a cuchillo
- Postres clásicos como flan y panqueque
Precios estimados
- Pastas: desde $9.000
- Parrillada para dos: desde $25.000
Ubicación: Esquina Ntra. Sra. de Lujan
Sixto Cantina: pastas con impronta italiana
Sixto es ideal para quienes buscan pastas artesanales bien elaboradas, en un ambiente tranquilo y cuidado. Es muy elegido por parejas y jubilados que priorizan calidad y buena atención.
Qué se destaca
- Tallarines con tuco casero
- Raviolones rellenos
- Carnes suaves y platos combinados
Precios estimados
- Platos de pasta: entre $8.000 y $11.000
- Platos principales: desde $10.000
Ubicación: Rosenbusch 68
Pueblo Escondido: bodegón de campo con pastas y carnes
Este restaurante ofrece una experiencia bien rural, ideal para almuerzos largos de fin de semana.
Lo más pedido
- Ñoquis y pastas rellenas
- Parrillada completa
- Picadas para compartir
Precios estimados
- Pastas: desde $8.500
- Parrilla para compartir: desde $23.000
Ubicación: Don Bosco Santo 499
La Uribeña: abundancia y buenos precios
Con un perfil más familiar, La Uribeña es una opción elegida por quienes priorizan cantidad, sabor y precios accesibles.
Qué ofrece
- Pastas caseras en porciones generosas
- Parrilla libre algunos fines de semana
- Menú sencillo y clásico
Precios estimados
- Pastas: desde $7.500
- Parrilla libre: alrededor de $18.000
Ubicación: Av. Valeria de Crotto 899
Consejos para comer bien en Uribelarrea
- Ir temprano los fines de semana
- Reservar con anticipación
- Compartir platos para probar más variedad
- Evitar horarios pico si buscás tranquilidad
Un pueblo para disfrutar sin apuro y con buena mesa
Uribelarrea confirma por qué es uno de los pueblos favoritos para escapadas gastronómicas. Pastas caseras, asado abundante y precios acordes convierten a este destino en un plan perfecto para almorzar bien y volver renovado.
Cómo llegar a Uribelarrea desde CABA
Llegar es simple y rápido, lo que explica su éxito entre porteños y bonaerenses.
En auto
La opción más cómoda y elegida.
- Salir de CABA por Autopista Riccheri
- Continuar por Ruta Nacional 205 en dirección a Cañuelas
- Tras pasar el centro de Cañuelas, tomar el acceso señalizado hacia Uribelarrea
El viaje dura entre 1 hora y 1 hora y 20 minutos, según el tránsito. Hay estacionamiento en la vía pública y el pueblo se recorre caminando sin dificultad.
En tren
Para una experiencia diferente, también se puede llegar en tren:
- Tomar el Tren Roca hasta Cañuelas
- Desde allí, combinar con un ramal o taxi hasta Uribelarrea
Aunque menos directa, esta alternativa es elegida por quienes disfrutan del viaje como parte del plan.