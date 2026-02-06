Fiesta de la Cerveza Artesanal Foto: -

La peatonal de Maschwitz albergará distintos eventos durante el fin de semana del 21 de febrero. El primer día se realizará la Fiesta de la Cerveza con entrada gratuita y al segundo día la Feria Japonesa, por lo que se espera que mucha gente se acerque a la localidad perteneciente a Escobar en la provincia de Buenos Aires.

El evento que alberga más visitantes es la Fiesta de la Cerveza en la peatonal de la calle Mendoza que es ideal para los amantes de esta bebida artesanal y el entretenimiento regional sin salir de Buenos Aires. Se espera una amplia propuesta gastronómica, feria de artesanías y bandas en vivo.

Fiesta de la Cerveza Artesanal Foto: -

Qué hacer en la Fiesta de la Cerveza Artesanal

El sábado 21 desde las 18 horas se celebrará la emblemática fiesta regional con una cantidad significativa de variedades de cervezas artesanales para degustar, llegando a ser casi 100 canillas. Este evento se aproxima como un atractivo para todos los gustos, tanto para aquellos conocedores en el ámbito como para los que están incursionando en él y probando nuevas variedades.

El patio de comidas es un infaltable que se hará presente con extensas variedades regionales y food trucks invitados. La oferta gastronómica acompaña con variedad y carácter. Conviven los clásicos infaltables: choripanes, bondiola, hamburguesas, pizzas y empanadas; con alternativas de perfil internacional como sushi, cocina mexicana y árabe, además de carnes ahumadas. A esto se suman picadas pensadas para la mesa compartida y la cerveza en mano. Un recorrido de sabores que potencia el maridaje y completa una experiencia pensada para disfrutar en grupo.

Fiesta de la Cerveza Artesanal Foto: -

La propuesta se completa con un sector de juegos y actividades para todas las edades. Hay opciones de adrenalina como el toro mecánico, una tirolesa de 55 metros, palestra y puentes colgantes, además de alternativas más lúdicas como metegol y beer pong, con premios incluidos. Los más chicos cuentan con inflables y espacios blandos, mientras que quienes buscan bajar un cambio pueden refugiarse en el área de relax con fogones. Todo en un entorno al aire libre, bien ambientado, que convierte la jornada en una experiencia festiva y difícil de olvidar.

Cómo llegar a la Fiesta de la Cerveza Artesanal

Desde Capital Federal, el viaje en auto es de 45 minutos por la RN9 hacia Ingeniero Maschwitz. El colectivo es una alternativa barata de hora y 45 minutos en la línea 86 con transbordo al 194. Aquellos que optan por viajar en tren, tienen por delante dos horas y 15 minutos.