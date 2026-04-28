Pronóstico en Río Gallegos: cómo estará el tiempo hoy, 28 de abril de 2026
Hoy en Río Gallegos se espera una temperatura mínima de 2° y una máxima de 9°. Con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm (0 mm), el día se presentará lluvia débil con cielo parcialmente nuboso.
Si vivís en Río Gallegos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los 9°. Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los 2° para este 28 de abril de 2026.
Pronóstico para hoy en Río Gallegos
Hoy en Río Gallegos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de 2° y llegará a una máxima de 9°.
Viento: 31 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.
Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.
A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 5°.
Mañana se esperan 10° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los 8°.
Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Gallegos.
Datos astronómicos y lunares
|Salida del sol
|08:43
|Puesta del sol
|18:24
|Horas de luz
|9h 41m
|Fase lunar
|Creciente
|Iluminación
|91%
Radar meteorológico – Río Gallegos
¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Gallegos?
Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Río Gallegos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 2° y una máxima de 9°.
¿A qué hora sale el sol hoy en Río Gallegos?
El sol sale hoy en Río Gallegos a las 08:43 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 9h 41m de luz solar.
¿Cuál es el índice UV hoy en Río Gallegos?
El índice UV máximo esperado para hoy en Río Gallegos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.
¿Va a llover hoy en Río Gallegos?
El pronóstico para hoy en Río Gallegos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.
¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Gallegos?
Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Río Gallegos soplarán a una velocidad de 31 - 51 km/h.
Ubicación de Río Gallegos
Pronóstico hora por hora
|Hora
|Temp.
|Sensa.
|Viento
|Precip.
|Condición
|01:00
|6°
|3°
|Oeste 18 - 36 km/h
|0%
|Nubes altas
|02:00
|5°
|3°
|Noroeste 13 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|03:00
|4°
|3°
|Oeste 9 - 21 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|04:00
|4°
|3°
|Noroeste 6 - 14 km/h
|0%
|Cubierto
|05:00
|4°
|3°
|Noroeste 5 - 11 km/h
|0%
|Cubierto
|06:00
|3°
|3°
|Norte 5 - 9 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|07:00
|3°
|1°
|Noreste 10 - 15 km/h
|0%
|Cubierto
|08:00
|5°
|2°
|Noreste 15 - 24 km/h
|0%
|Cubierto
|09:00
|7°
|4°
|Noreste 20 - 32 km/h
|0%
|Cubierto
|10:00
|7°
|4°
|Noreste 23 - 37 km/h
|0%
|Cubierto
|11:00
|8°
|5°
|Noreste 26 - 42 km/h
|0%
|Cubierto
|12:00
|9°
|5°
|Noreste 25 - 43 km/h
|0%
|Cubierto
|13:00
|9°
|6°
|Noreste 21 - 41 km/h
|50% 0.2 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|14:00
|8°
|5°
|Norte 16 - 35 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|15:00
|7°
|5°
|Norte 10 - 26 km/h
|90% 0.6 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|16:00
|7°
|6°
|Norte 6 - 17 km/h
|90% 0.9 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|17:00
|7°
|7°
|Noroeste 4 - 11 km/h
|70% 0.3 mm
|Lluvia débil con cielo cubierto
|18:00
|7°
|6°
|Oeste 6 - 10 km/h
|0%
|Cubierto
|19:00
|6°
|4°
|Oeste 11 - 18 km/h
|0%
|Cubierto
|20:00
|6°
|3°
|Oeste 18 - 29 km/h
|0%
|Parcialmente nuboso
|21:00
|5°
|1°
|Suroeste 24 - 39 km/h
|0%
|Cubierto
|22:00
|5°
|1°
|Suroeste 27 - 44 km/h
|0%
|Cubierto
|23:00
|6°
|1°
|Suroeste 31 - 50 km/h
|0%
|Cubierto
|24:00
|6°
|1°
|Suroeste 30 - 51 km/h
|0%
|Nubes y claros
Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.
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