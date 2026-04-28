Canal 26
Por Canal 26
martes, 28 de abril de 2026, 10:00
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina.
Puerto Santa Cruz, en la Patagonia argentina. Foto: Turismo Santa Cruz.

Si vivís en Río Gallegos o tenés que viajar a la ciudad, preparate: hoy el termómetro llegará a los . Con un cielo lluvia débil con cielo parcialmente nuboso, la jornada en Santa Cruz promete ser fresca. No olvides que la mínima rondará los para este 28 de abril de 2026.

Pronóstico para hoy en Río Gallegos

Mañana
Cubierto
Viento
Noreste 20 - 32 km/h
Lluvia
0%
Tarde
Lluvia débil con cielo cubierto
Viento
Noroeste 4 - 11 km/h
Lluvia
70% 0.3 mm
Noche
Cubierto
Viento
Suroeste 27 - 44 km/h
Lluvia
0%

Hoy en Río Gallegos se espera una jornada con lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. La temperatura mínima será de y llegará a una máxima de .

Viento: 31 - 51 km/h. Probabilidad de lluvia: 90% 2.3 mm.


Por la mañana, con una temperatura de 7°, lo ideal es un buen abrigo, bufanda y guantes. Hacia el mediodía y la tarde, cuando el termómetro suba, podrías optar por un buen abrigo, bufanda y guantes.


A partir de las 18:00, con el sol ya bajo, la temperatura descenderá gradualmente hasta los .


Mañana se esperan 10° de máxima, y para el Jueves el termómetro rondará los .


Esta estabilidad permite planificar el día con confianza en Río Gallegos.

Máxima: 9°
Mínima: 2°
Sensación Térmica: 1°

Datos astronómicos y lunares

Salida del sol08:43
Puesta del sol18:24
Horas de luz9h 41m
Fase lunarCreciente
Iluminación91%

Radar meteorológico – Río Gallegos

¿Cómo estará el tiempo hoy en Río Gallegos?

Para este 28 de abril de 2026, el pronóstico en Río Gallegos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de y una máxima de .

¿A qué hora sale el sol hoy en Río Gallegos?

El sol sale hoy en Río Gallegos a las 08:43 y se pone a las 18:24, dando aproximadamente 9h 41m de luz solar.

¿Cuál es el índice UV hoy en Río Gallegos?

El índice UV máximo esperado para hoy en Río Gallegos es 0 (bajo). No hace falta usar protector solar. Recordá que la radiación UV puede afectar la piel incluso en días nublados.

¿Va a llover hoy en Río Gallegos?

El pronóstico para hoy en Río Gallegos indica lluvia débil con cielo parcialmente nuboso con una probabilidad de lluvia de 90% 2.3 mm. Se recomienda revisar el pronóstico extendido para ver la evolución del día.

¿Qué velocidad tiene el viento hoy en Río Gallegos?

Para este 28 de abril de 2026, los vientos en Río Gallegos soplarán a una velocidad de 31 - 51 km/h.

Ubicación de Río Gallegos

Pronóstico hora por hora

Hora Temp. Sensa. Viento Precip. Condición
01:00 Oeste 18 - 36 km/h 0% Nubes altas
02:00 Noroeste 13 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
03:00 Oeste 9 - 21 km/h 0% Parcialmente nuboso
04:00 Noroeste 6 - 14 km/h 0% Cubierto
05:00 Noroeste 5 - 11 km/h 0% Cubierto
06:00 Norte 5 - 9 km/h 0% Parcialmente nuboso
07:00 Noreste 10 - 15 km/h 0% Cubierto
08:00 Noreste 15 - 24 km/h 0% Cubierto
09:00 Noreste 20 - 32 km/h 0% Cubierto
10:00 Noreste 23 - 37 km/h 0% Cubierto
11:00 Noreste 26 - 42 km/h 0% Cubierto
12:00 Noreste 25 - 43 km/h 0% Cubierto
13:00 Noreste 21 - 41 km/h 50% 0.2 mm Lluvia débil con cielo cubierto
14:00 Norte 16 - 35 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
15:00 Norte 10 - 26 km/h 90% 0.6 mm Lluvia débil con cielo cubierto
16:00 Norte 6 - 17 km/h 90% 0.9 mm Lluvia débil con cielo cubierto
17:00 Noroeste 4 - 11 km/h 70% 0.3 mm Lluvia débil con cielo cubierto
18:00 Oeste 6 - 10 km/h 0% Cubierto
19:00 Oeste 11 - 18 km/h 0% Cubierto
20:00 Oeste 18 - 29 km/h 0% Parcialmente nuboso
21:00 Suroeste 24 - 39 km/h 0% Cubierto
22:00 Suroeste 27 - 44 km/h 0% Cubierto
23:00 Suroeste 31 - 50 km/h 0% Cubierto
24:00 Suroeste 30 - 51 km/h 0% Nubes y claros

Fuente: Datos provistos por Meteored Argentina. Actualizado al día de la fecha.