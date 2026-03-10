Montevideo, ciudad. Foto: Unsplash

Montevideo se mantiene como uno de los destinos favoritos para quienes buscan una escapada rápida desde Argentina, donde caminar y disfrutar tranquilamente mientras se aprecia la esencia rioplatense. La ciudad combina historia, cercanía cultural y una vida cotidiana sin estridencias que atrae cada vez a más visitantes.

Se trata de una de las escapadas preferidas por jubilados argentinos que priorizan la tranquilidad sin renunciar a la historia y la cultura. Su ritmo suave y su cercanía convierten la visita en un viaje cómodo y accesible, pero a la vez un recorrido histórico que recuerda a la Buenos Aires colonial.

Sus barrios antiguos, los cafés tradicionales con mozos de toda la vida y las construcciones emblemáticas recuperan una estética rioplatense que remite a principios del siglo XX. Para muchos viajeros, caminar por sus calles es reencontrarse con una versión más pausada de la capital argentina.

Montevideo, Uruguay. Foto: Unsplash.

La principal ciudad uruguaya suma un circuito cultural activo, museos accesibles y una vida artística que se despliega tanto en espacios oficiales como en pequeñas salas y librerías. Esa mezcla refuerza la sensación de un destino donde el tiempo avanza distinto.

La rambla, con más de veinte kilómetros frente al río, funciona como postal permanente de la ciudad. Allí conviven playas urbanas como Pocitos con ciclistas, pescadores y vecinos que salen a caminar al caer la tarde.

Ciudad Vieja: el corazón histórico de la Buenos Aires uruguaya

Mario Benedetti en el Mercado del Puerto, Montevideo

La escapada que muchos comparan con la Buenos Aires de antaño encuentra su centro en la Ciudad Vieja. Sus calles empedradas, la Puerta de la Ciudadela y los vestigios coloniales construyen una atmósfera que invita a bajar un cambio y mirar con más atención.

En este sector se despliega también buena parte de la vida cultural. Cafés como el Brasilero guardan historias de escritores como Juan Carlos Onetti, mientras que la peatonal Sarandí y las librerías del barrio mantienen vivo el legado de figuras como Mario Benedetti e Idea Vilariño.

Los hitos arquitectónicos completan la experiencia. El Palacio Salvo, gemelo rioplatense del Barolo porteño, y el histórico Teatro Solís concentran buena parte del patrimonio simbólico de la ciudad. A pocos metros, el Mercado del Puerto combina parrillas clásicas, arte callejero y la memoria tanguera de “La Cumparsita”.

La Plaza Independencia funciona como articulador de todos estos puntos. Allí conviven las grandes construcciones del siglo XX con el pulso contemporáneo de una ciudad que mantiene intacto su vínculo con Buenos Aires.

Montevideo, Uruguay. Foto: Reuters

La identidad montevideana se expande hacia su famosa Rambla, un balcón permanente al río que une playas, parques y barrios con historia. El Parque Rodó, las arenas de Pocitos y los espacios verdes completan el recorrido.

Al caer la tarde, el sonido de los tambores aparece en barrios como Sur y Palermo. El candombe es parte esencial de la identidad local y, aunque sea más enérgico, puede disfrutarse desde la vereda, como una postal viva de la cultura uruguaya.