Domingo 2 de noviembre de 2025

Nanterre (Francia). El italiano Jannik Sinner tiene este domingo la oportunidad de recuperar la condición de número 1 del mundo, posición que ocupaba el español Carlos Alcaraz, si vence al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del torneo de Parí...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

TENIS PARÍS

Nanterre (Francia). El italiano Jannik Sinner tiene este domingo la oportunidad de recuperar la condición de número 1 del mundo, posición que ocupaba el español Carlos Alcaraz, si vence al canadiense Felix Auger-Aliassime en la final del torneo de París, último Masters 1.000 del año. Información de Luis Miguel Pascual.

(Texto) (Foto)

.

TENIS FINALES WTA

Riad. La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, debuta este domingo en las Finales WTA frente a la italiana Jasmine Paolini, y la estadounidense Coco Gauff, vencedora en 2024, a su compatriota Jessica Pegula en la segunda jornada de la competición que reúne en Riad hasta el 8 de noviembre a las ocho mejores jugadoras de la temporada.

(Texto)

.

ATLETISMO MARATÓN NUEVA YORK

Nueva York. Las calles de Nueva York acogen este domingo una nueva edición de su Maratón, el último major del año, que esta edición contará con unos 55.000 corredores, entre los que destaca la presencia de campeones olímpicos como el keniano Eliud Kipchoge, el etíope Keneisa Bekele o la neerlandesa Sifan Hassan.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL MUNDIAL SUB-17 (F)

Redacción Deportes. Francia se enfrenta a Países Bajos y México a Italia este domingo en los dos últ9imos duelos de cuartos de final del Mundial femenino sub-17, que se juega en Marruecos hasta el 8 de noviembre.

(Texto)

.

FÚTBOL ESPAÑA

Redacción deportes. Tras su reciente derrota en el clásico ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, el Barcelona recibe este domingo a uno de los conjuntos revelación del presente campeonato, el Elche, en una undécima jornada en la que también se disputan los partidos Levante-Celta, Alavés-Espanyol y Betis-Mallorca.

(Texto) (Foto)

-----------------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

ATLETISMO

- Maratón de Nueva York (Desde las 13.00 GMT) (FOTO)

.

BALONCESTO

- NBA: Oklahoma City Thunder-New Orleans Pelicans (20.30 GMT), Brooklyn Nets-Philadelphia 76ers, Charlotte Hornets-Utah Jazz, Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks y Toronto Raptors-Memphis Grizzlies (23.00 GMT), New York Knicks-Chicago Bulls (00.00 GMT del lunes), Phoenix Suns-San Antonio Spurs (01.00) y Los Angeles Lakers-Miami Heat (02.30).

.

CICLISMO

- Termina la Vuelta a Guatemala. 10ª y última etapa: Guatemala-Guatemala, de 121,3 km. (FOTO) (VÍDEO)

.

FÚTBOL

- España. LaLiga EA Sports. 11ª jornada (FOTO): Levante-Celta (13.00 GMT), Alavés-Espanyol (15.15), Barcelona-Elche (17.30) y Betis-Mallorca (20.00).

- Liga de Campeones. Presentación de la 4ª jornada.

- Mundial femenino sub-17, en Marruecos (hasta 8. Cuartos de final: Francia-Países Bajos (15.30 GMT) y México-Italia (19.00).

- Inglaterra. 10ª jornada: West Ham-Newcastle (14.00 GMT) y Manchester City-Bournemouth (16.30).

- Alemania. 9ª jornada: Colonia-Hamburgo (14.30 GMT) y Wolfsburgo-Hoffenheim (16.30)

- Italia. 10ª jornada (FOTO): Verona-Inter (11.30 GMT), Fiorentina-Lecce y Torino-Pisa (14.00), Parma-Bolonia (17.00) y Milan-Roma (19.45).

- Francia. 11ª jornada: Stade Rennes-Estrasburgo (14.00 GMT), Lens-Lorient, Lille-Angers, Nantes-Metz y Toulouse-Le Havre (16.15) y Brest-Lyon (19.45).

- Continúa la decimocuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Estudiantes-Boca Juniors, Godoy Cruz-San Martín y River Plate-Gimnasia y Esgrima

- Peñarol enfrenta a Defensor Sporting en un encuentro enmarcado en la penúltima jornada del Torneo Clausura en el que podría consagrarse campeón de dicho certamen y de esa forma sellar un boleto a las semifinales de la Liga Uruguaya para enfrentarse al ganador del Torneo Apertura.

- México. El Pachuca recibe al Guadalajara en duelo crucial para ambos cuadros en su afán de clasificarse a los cuartos de finales del Apertura del fútbol mexicano. Antes, Pumas UNAM recibe a Tijuana y Querétaro a Mazatlán.

.

TENIS

- Final del Masters 1.000 de París.

- Finales de los torneos WTA 250 de Hong Kong y Jiujiang (China) y Chennai (India).

- Finales WTA, en Riad (hasta 8).

----------------------------------------------------------------

dep/EFE

Redacción EFE Deportes

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://twitter.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211