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Qué dice la autopsia del Indio Solari: se conoció que el cantante sufrió un ACV no traumático

El ícono del rock nacional murió a los 77 años en su casa de Parque Leloir. Además, trascendió que se cayó a una pileta, aunque los peritos desestimaron que se haya ahogado.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Actualizado el 5 de junio de 2026 a las 18:58
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Murió el Indio Solari.
Murió el Indio Solari. Foto: NA
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En medio de la consternación por su repentina muerte, este viernes 5 de junio se conocieron los resultados preliminares de la autopsia al Indio Solari, los cuales determinaron que la leyenda del rock argentino sufrió un ACV no traumático”.

Además, trascendió que el reconocido cantante de 77 años y que padecía la enfermedad de Parkinson fue encontrado en su pileta, aunque los peritos desestimaron que se haya ahogado. En los próximos días se llevarán a cabo una serie de análisis complementarios para dar con los datos concluyentes que esclarezcan las causas de su fallecimiento.

Después de que se conociera la trágica noticia, la Justicia inició una investigación de protocolo en su casa de Parque Leloir, donde fue hallado muerto. La causa quedó en manos de la Fiscalía N°2 de Ituzaingó, que será la encargada de determinar las circunstancias exactas en la falleció el artista.

Vista panorámica de la casa del Indio Foto: Google Maps

Qué le pasó al Indio Solari

La investigación llevada a cabo hasta el momento por el Dr. Lucio Rivero, los testimonios recogidos en el lugar del hecho, las primeras pericias realizadas y el resultado de la autopsia ayudaron a determinar que Solari se había introducido en la pileta interior climatizada de su domicilio durante la madrugada, donde sufrió un ACV hemorrágico falleció en forma inmediata.

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Según informaron las autoridades, no hubo ahogamiento. Asimismo, fue encontrado en el interior de dicha pileta por su cuidadora, quien al llegar a la casa y no encontrarlo, se dirigió al sector y junto con la esposa del cantante sacaron el cuerpo y llamaron a la emergencia medica. Los trabajadores de la salud le realizaron maniobras de reanimación, sin resultado positivo.

Cabe recordar que el último recital presencial del Indio Solari tuvo lugar en Olavarría, en marzo de 2017, cuya presentación reunió una multitud de personas histórica y quedó marcada por graves incidentes organizativos que terminaron con víctimas fatales. Con el paso de los años, el deterioro de su salud fue limitando sus apariciones públicas y su actividad sobre los escenarios.

En 2023, el músico confirmó oficialmente que no volvería a realizar presentaciones en vivo. La enfermedad de Parkinson había avanzado y él mismo reconoció en distintas oportunidades las dificultades que le generaba para desarrollar su actividad artística.

Indio SolariAutopsia
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Redactor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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