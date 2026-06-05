Un techo convertido en paseo urbano: por qué Córdoba tendrá una obra única en Argentina

Techo verde en el Centro Cultural Córdoba Foto: Gobierno de Córdoba

La ciudad de Córdoba se prepara para incorporar una obra que promete cambiar la manera en que vecinos y turistas miran uno de sus puntos culturales más emblemáticos. Sobre el techo del Centro Cultural Córdoba, en la zona de avenida Poeta Lugones 401 y junto al entorno del Parque Sarmiento, avanza una intervención que apunta a convertir la cubierta del edificio en un gran espacio verde accesible, con escala inédita para el país. Según informó el Gobierno provincial, se trata de la cubierta verde inclinada más grande de la Argentina, con una superficie superior a los 4.500 metros cuadrados.

La iniciativa no solo sobresale por sus dimensiones. También llama la atención por el concepto detrás del proyecto: transformar una cubierta arquitectónica en un paisaje vivo, capaz de sumar biodiversidad, mejorar el desempeño ambiental del edificio y, al mismo tiempo, ofrecer una nueva experiencia urbana para quienes recorren la llamada “milla cultural” cordobesa. Ese enfoque no es casual: desde su diseño original, el Centro Cultural Córdoba fue pensado como una pieza donde edificio y paisaje dialogan, con una gran cubierta ondulada concebida como plaza pública elevada.

Un techo verde con 140 mil plantas nativas y una nueva postal para la ciudad

Uno de los datos que más impacta del proyecto es la magnitud de la forestación prevista. La Provincia señaló que la cubierta alojará más de 140 mil plantas y plantines de especies autóctonas, con una densidad estimada de 35 ejemplares por metro cuadrado. El objetivo es que la intervención no sea solo una solución estética, sino una infraestructura verde con identidad local, apoyada en flora adaptada al clima cordobés y con menor demanda de mantenimiento que otras alternativas ornamentales.

Techo verde en el Centro Cultural Córdoba Foto: Gobierno de Córdoba

Además del componente paisajístico, la obra fue pensada para convertirse en una experiencia pública. El recorrido permitirá caminar entre vegetación nativa, ascender por la cubierta y llegar a sectores con vista panorámica del entorno urbano. La propuesta suma así un valor turístico y recreativo: no será solamente un techo forestado, sino un nuevo punto de contemplación y paseo en una zona de alta circulación cultural.

Por qué esta obra es distinta a otras cubiertas verdes del país

La singularidad del proyecto está vinculada tanto a la escala como a la complejidad técnica. La intervención se desarrolla sobre una cubierta ondulada e inclinada, una condición que exige soluciones específicas de drenaje, impermeabilización, fijación y manejo del sustrato. La Provincia informó que la obra cuenta con supervisión de especialistas y que fue valorada por referentes del paisajismo, entre ellos Patricio Weidemann, presidente de la Sociedad Argentina de Paisajismo y representante local de la firma alemana ZinCo, quien definió la iniciativa como una obra “sin precedentes” en el país y con “estándares europeos”.

Techo verde en el Centro Cultural Córdoba Foto: Gobierno de Córdoba

La base técnica del trabajo ya muestra avances concretos. En marzo, el Gobierno cordobés indicó que la colocación del techo verde había alcanzado un 60% de ejecución y que ya se habían instalado 1.800 m² de piso absorbente o drenante en las zonas peatonales y de permanencia. A comienzos de junio, la administración provincial ubicó el proyecto en fase final.

Eficiencia energética, menor calor y mejor comportamiento ambiental

Más allá del impacto visual, la importancia de este tipo de infraestructura está en su función ambiental. De acuerdo con la información oficial, la cubierta incorpora sistemas de gestión hídrica y térmica para mejorar la eficiencia del edificio. Entre los beneficios señalados se encuentran la mejora de la calidad del aire, la absorción de dióxido de carbono, la liberación de oxígeno, la disminución de la temperatura ambiente y la reducción del llamado efecto isla de calor urbano. También puede contribuir a bajar el consumo energético interior y a amortiguar el ruido del entorno.

Otro punto clave es la protección de la estructura existente. El sistema de impermeabilización y drenaje ya fue probado durante lluvias recientes y, según la Provincia, respondió de forma satisfactoria, sin filtraciones ni problemas en el escurrimiento pluvial hacia avenida Poeta Lugones. Ese dato es especialmente sensible porque en el complejo funciona, entre otros espacios, el Archivo Histórico de la Provincia, que demanda condiciones de preservación muy estrictas.

La obra que refuerza la idea original del Centro Cultural Córdoba

El valor simbólico del proyecto también pesa. El Centro Cultural Córdoba, inaugurado como parte de un conjunto contemporáneo junto al Faro del Bicentenario, fue concebido como un edificio-paisaje: una arquitectura que evocara las barrancas y el perfil serrano cordobés, más cercana a una topografía transitable que a un objeto aislado. En ese marco, sumar vegetación a la cubierta no aparece como un añadido decorativo, sino como una forma de profundizar la lógica original del edificio, reforzando su identidad como espacio público y paisaje urbano.

Con esta intervención, Córdoba no solo gana metros verdes en una zona estratégica. También suma una obra capaz de combinar arquitectura, sustentabilidad, experiencia ciudadana y atractivo turístico en una sola pieza. Si el proyecto cumple lo previsto, la ciudad tendrá pronto un nuevo ícono: un techo que dejará de ser solamente una cubierta para convertirse en paseo, mirador y pulmón urbano al mismo tiempo.