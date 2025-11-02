El Vancouver pasa ronda y el Portland fuerza el tercer partido contra el San Diego

En menos de 10 minutos, el Portland pasó la eliminación a la supervivencia.

Washington, 1 nov (EFE).- El Portland forzó este sábado el tercer partido ante el San Diego tras ganar una caótica tanda de penaltis tras empatar agónicamente su duelo de primera ronda de 'play-off', mientras que el Vancouver se clasificó de idéntica manera para las semifinales del Oeste de la MLS ante el Dallas.

Tras empezar ganando el partido, vio como el San Diego le daba la vuelta con goles del noruego Amahl Pellegrino y del mexicano Hirving 'Chucky' Lozano, que regresaba este sábado al equipo tras haber sido apartado en el último partido por una indisciplina con su entrenador, Mikey Varas.

Pero el Portland, de la mano de Gage Guerra, igualó 2-2 en el 98, llevando el partido a una tanda de penaltis en la que el San Diego desaprovechó dos paradas de su portero fallando sus tres últimos lanzamientos.

El Portland empató de esta manera esta serie de primera ronda de 'play-off' la MLS, al mejor de tres partidos, forzando así el duelo definitivo que se disputará en San Diego el próximo domingo.

Por su parte, el Vancouver de Thomas Müller pasó ronda eliminando al Dallas en el segundo partido de su serie en un duelo también agónico que también se resolvió en los penaltis, en un guion muy parecido al vivido en Portland.

El canadiense Ralph Priso igualó 1-1 en el minuto 93, anulando la ventaja que el croata Petar Musa le había dado al Dallas en el 25. El Vancouver se llevó la tanda de penaltis por 4-2.

En semifinales del Oeste, los canadienses esperan rival entre el Los Angeles FC y el Austin, que dominan los angelinos. EFE

