Will Smith, tras el jonrón del título: "Sueñas con esto"

"Este es un grupo especial, nunca dejamos de luchar, fue una batalla por siete partidos, ellos son un gran equipo. No hay nada mejor que esto", dijo Will Smith a 'FOX' al acabar el partido.

Toronto (EE.UU.), 1 nov (EFE).- Will Smith, quien conectó el jonrón que entregó la Serie Mundial a los Dodgers de Los Ángeles en el séptimo partido en el campo de los Azulejos de Toronto, aseguró que "nunca" olvidará una noche con la que todo jugador sueña.

Los Ángeles Dodgers se proclamaron campeones de las Grandes Ligas por segundo año consecutivo, tras llevarse con la épica, en la segunda entrada extra, el séptimo partido de la Serie Mundial contra los Azulejos de Toronto (5-4), en el que el venezolano Miguel Rojas conectó el jonrón del empate en la novena y Will Smith, el del título.

"Estuvo genial, poder lograrlo fue enorme, sueñas con estas cosas, en una entrada extra, dar ventaja a tu equipo, nunca lo olvidaré", reconoció. EFE

