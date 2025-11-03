14-38. Darnold pasa para cuatro anotaciones en triunfo de Seahawks sobre Commanders

Seattle suma seis victorias y dos derrotas en la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC). Washington se quedó con marca de 3-6 en el tercer lugar del Este de la NFC.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Redacción Deportes, 2 nov (EFE).- Sam Darnold brilló este domingo con cuatro envíos de anotación en el triunfo de Seattle Seahawks por 14-38 sobre Washington Commanders en partido de la semana nueve de la temporada de la NFL.

Seattle suma seis victorias y dos derrotas en la cima de la división Oeste de la Conferencia Nacional (NFC). Washington se quedó con marca de 3-6 en el tercer lugar del Este de la NFC.

Además de los cuatro 'touchdowns', Darnold pasó para 330 yardas.

Con Commanders, Jayden Daniels, quien acumuló 153 yardas y una anotación terrestre, fue acosado todo el partido por la defensiva rival. Sufrió una intercepción y cuatro capturas. Salió lesionado del codo izquierdo en el último periodo.

Los Seahawks tuvieron una primera mitad explosiva.

En el primer cuarto arrastraron a la defensiva de Commanders 90 yardas en 12 jugadas, en una serie de ocho minutos, para ponerse arriba 0-7 con un envió a las diagonales hacia Tory Horton.

En el siguiente periodo Seattle mantuvo el modo rodillo. Sam Darnold volvió a vulnerar la zona pintada con su segundo envío para Horton que los alejó 0-14, ante la incapacidad de la defensiva secundaria para detener el circo aéreo visitante.

Los Seahawks alargaron 0-21 con un nuevo pase de touchdown que atrapó Elijah Arroyo, receptor de origen mexicano, luego de que su defensiva provocó un balón suelto, y se colocaron 0-28 con la conexión que hizo Darnold con Cody White.

Los Commanders despertaron un minuto antes del descanso con una carrera de Jayden Daniels, pero Seattle respondió con un gol de campo de último segundo para poner el marcador 7-31.

En el tercer cuarto, el equipo entrenado por Mike Macdonald amplió la paliza a 7-38 con un touchdown terrestre de Albert Barner.

A la mitad del último periodo, Jayden Daniels sufrió una aparatosa lesión en el codo izquierda.

Sucedió en una jugada en la que fue derribado por Drake Thomas, al caer su brazo hizo palanca contra el césped, lo que provocó que su codo se doblara en sentido contrario a su movimiento natural, por lo que no pudo continuar.

A pesar de la baja de Daniels, Washington recortó el marcador 14-38 con una carrera de Chris Rodríguez.

La semana nueve concluirá este lunes con la visita de los Arizona Cardinals a los Dallas Cowboys. EFE

as/gb/hbr