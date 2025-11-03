Cruz Azul lidera el Apertura mexicano a falta de una jornada

Los Azules, dirigidos por el argentino Nicolás Larcamón, se impusieron con goles del polaco Mateusz Bogusz, Jeremy Márquez y Omar Campos.

México, 2 nov (EFE).- Cruz Azul alcanzó el liderato del torneo Apertura mexicano en la decimosexta y penúltima jornada de la fase regular tras golear a domicilio por 0-3 a Puebla.

A falta de una jornada, Cruz Azul suma 35 puntos, uno más que el campeón Toluca y América.

Toluca empató sin goles en la cancha del Atlas y su goleador, el portugués Paulinho, ha sido alcanzado en la cima de la clasificación por el italiano Joao Pedro del San Luis, y el mexicano Armando González del Guadalajara.

América derrotó el mismo sábado por 2-0 a León y alcanzó el tercer puesto.

El francés Allan Saint-Maximin y el uruguayo Rodrigo Aguirre señalaron la victoria.

Toluca y América le sacan un punto de ventaja a Tigres, que empató 1-1 con Monterrey gracias a un gol del argentino Ángel Correa, que neutralizó el tanto del español Sergio Canales.

Tigres tiene 33 puntos, 2 más que Monterrey.

Cruz Azul, Toluca, América, Tigres y Monterrey tienen presencia asegurada en los cuartos de final.

Guadalajara quedó más cerca del objetivo tras vencer hoy por 0-1 a Pachuca y alcanzar el sexto lugar, 3 puntos por encima de Juárez.

La última fecha igual dejará decidido el secto clasificado entre Chivas y Juárez FC, además de los ocupantes de los lugares del siete al 10 que jugarán una repesca por dos boletos a la fase de los ocho.

También quedará definido el líder goleador entre Paulinho, Joao Pedro y Armando González, del Guadalajara, los tres con 11 dianas, dos más que el argentino Germán Berterame, de Monterrey.

La jornada comenzó el viernes cuando el Necaxa aventajó por 4-1 al Santos Laguna y el Juárez FC, por 1-2 al San Luis.

Este domingo el Pumas goleó por 4-1 al Tijuana y Querétaro superó por 1-0 al Mazatlán.

- Partidos de la decimoséptima y última jornada:

07.11: Juárez-Querétaro, Tijuana-Atlas y Mazatlán-Necaxa.

08.11: Tigres-San Luis, Guadalajara-Monterrey y León-Puebla.

09.11: Toluca-América, Cruz Azul-Pumas y Santos Laguna-Pachuca. EFE

