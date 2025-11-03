Lunes 3 de noviembre de 2025

FÚTBOL MUNDIAL SUB-17

Redacción deportes. Las selecciones de Bolivia y Costa Rica abren este lunes ante las de Sudáfrica y Emiratos Árabes, respectivamente, el Mundial masculino sub-17 de Catar. En la jornada inaugural también se disputan los partidos entre Senegal-Croacia, Japón-Marruecos, Argentina-Bélgica, Nueva Caledonia-Portugal, Catar-Italia y Túnez-Fiyi.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 MÉXICO

Ciudad de México. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, presenta este lunes, junto con los organizadores de las tres sedes mundialistas del país -Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey-, los avances rumbo al Mundial de Fútbol 2026, año en el que el país acogerá por tercera vez en su historia este torneo, en esta ocasión en una candidatura conjunta con Estados Unidos y Canadá.

FÚTBOL MUNDIAL 2026 BRASIL

Sao Paulo. El seleccionador de Brasil, el italiano Carlo Ancelotti, ofrece este lunes la convocatoria de jugadores con los que la Canarinha afrontará sus próximos amistosos, contra Senegal y Túnez los próximos 15 y 18 de noviembre, respectivamente.

FÚTBOL ESPAÑA

Oviedo (España). El Real Oviedo de Luis Carrión, que acaba de caer eliminado de la Copa del Rey ante el Ourense, persigue este lunes el primer triunfo con el técnico barcelonés al frente ante un Osasuna que llega a la cita con el objetivo de estrenar su casillero de victorias a domicilio en un duelo que no se vivía en Primera División desde hace casi 25 años.

TENIS FINALES WTA

Riad. La polaca Iga Swiatek y la kazaja Elena Rybakina, las dos jugadores que empezaron el torneo con victoria, se enfrentan este lunes en la segunda jornada del Grupo B de las Finales WTA, que reúnen en Riad a las ocho mejores jugadoras de la temporada. Además, las estadounidenses Madison Keys y Anastasia Anismimova se enfrentan por su primer triunfo.

AGENDA INFORMATIVA.

BALONCESTO

- NBA: Brooklyn Nets-Minnesota Timberwolves y Indiana Pacers-Milwaukee Bucks (01.00 GMT del martes), Boston Celtics-Utah Jazz y New York Knicks-Washington Wizards (00.30), Houston Rockets-Dallas Mavericks y Memphis Grizzlies-Detroit Pistons (01.00), Denver Nuggets-Sacramento Kings (02.00), Portland Trail Blazers-Los Angeles Lakers (03.00) y Los Angeles Clippers-Miami Heat (03.30).

FÚTBOL

- Mundial sub-17 masculino de Catar (hasta 27): Sudáfrica-Bolivia, Costa Rica-Emiratos Árabes (12.30 GMT), Senegal-Croacia (13.00), Japón-Marruecos (13.30), Argentina-Bélgica (14.45), Nueva Caledonia-Portugal (15.15), Catar-Italia (15.45), Túnez-Fiyi (15.45).

- España. LaLiga EA Sports. 11ª jornada: Oviedo-Osasuna (20.00 GMT).

- Liga de Campeones. 4ª jornada. Previas de los partidos Atlético de Madrid-Union Saint Gilloise y Liverpool-Real Madrid.

- Inglaterra. 10ª jornada (FOTO): Sunderland-Everton (20.00 GMT).

- Italia. 10ª jornada (FOTO): Sassuolo-Génova (17.30 GMT) y Lazio-Cagliari (19.45).

- El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, convoca a los jugadores para los amistosos que la Canarinha disputará contra Senegal y Túnez, el próximo 15 y 18 de noviembre. (FOTO) (VIDEO)

- Se cierra la decimocuarta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Platense-Sarmiendo, Defensa y Justicia-Huracán, Central Córdoba-Racing Club, Banfield-Lanús, Belgrano-Tigre.

- Se completa la decimoséptima jornada del Torneo Clausura del fútbol peruano, cuyo título se aseguró de manera anticipada el Universitario de Deportes.

- Previa de la jornada 18 del torneo Apertura de Honduras, que lidera el Olimpia.

TENIS

- Finales WTA, en Riad (hasta 8).

- Torneos ATP 250 de Atenas y Metz (Francia) (hasta 8).

