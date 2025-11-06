Aeroméxico regresa a las Bolsas de México y Nueva York a partir de este jueves

Además, informó los resultados de su oferta pública mixta global, mediante la cual colocó acciones en México y American Depositary Shares (ADS) en Estados Unidos.

Ciudad de México, 5 nov (EFE).- La línea aérea Aeroméxico anunció que este jueves regresará a los mercados financieros de México y Nueva York, con la emisión de una oferta pública de acciones con la que espera obtener alrededor de 178,8 millones de dólares.

En un comunicado emitido este miércoles, Grupo Aeroméxico explicó los resultados de su oferta pública mixta global de 27,46 millones de acciones a un precio de 35,34 pesos (1,9 dólares) por acción en México y de 11,72 American Depositary Shares (ADS) a un precio de 19 dólares por ADS en Estados Unidos ('Oferta Internacional' y en conjunto con la oferta en México, la oferta global), y apuntó que cada ADS tiene como valor subyacente 10 acciones de Aeroméxico.

"Las acciones de Aeroméxico iniciarán su cotización en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y los ADS iniciarán su cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) , el 6 de noviembre de 2025 bajo la clave de pizarra 'AERO'", señaló la nota.

También dijo que la oferta global se liquidará y concluirá el viernes, "sujeto a condiciones de cierre habituales".

La empresa explicó que la oferta global consiste en una oferta primaria de suscripción y pago de 7 millones de acciones en México y 7,39 millones de ADS en Estados Unidos, y una oferta secundaria de enajenación de 20,46 millones acciones en México y de 4,33 millones de ADS en Estados Unidos, realizada por ciertos accionistas de Aeroméxico ('Accionistas Vendedor').

"Los Accionistas Vendedores han otorgado a los intermediarios colocadores de la Oferta Internacional una opción de sobreasignación para adquirir hasta 2,17 millones de ADS adicionales, la cual estará vigente por un plazo de 30 días contados desde la fecha de dicha oferta", apuntó.

También se indicó que "no se otorgó opción de sobreasignación alguna respecto de la Oferta en México. Delta, actual accionista y socio comercial estratégico de largo plazo de Aeroméxico, no participó en la Oferta Global y firmó un convenio de no enajenación ('lock-up agreement') de cuatro años".

El pasado 15 de septiembre, Aeroméxico manifestó su inconformidad ante el anuncio de Estados Unidos de poner fin a la inmunidad antimonopolio de su alianza con la estadounidense Delta Air Lines, a partir del 1 de enero de 2026.

En adición a la oferta global, Aeroméxico anunció una colocación privada de acciones por un monto de aproximadamente 25 millones de dólares, a un precio de 1,8 dólares por acción, a PAR Investment Partners, L.P. ('Colocación Privada Simultánea').

"Aeroméxico espera que los recursos del componente primario de la oferta global y de la colocación privada simultánea sean aproximadamente de 178,8 millones de dólares, antes de la deducción de los descuentos y comisiones de los intermediarios colocadores de la Oferta en México y de la Oferta Internacional".

La aerolínea dijo que "tiene la intención de utilizar una parte de los recursos netos del componente primario de la oferta global y de la colocación privada simultánea para usos corporativos generales, incluyendo pagos relacionados con la ampliación de su flota, inversiones en la infraestructura de experiencia al cliente y obligaciones de mantenimiento de la flota". EFE

jmrg/gad