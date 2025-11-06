Eva Longoria y J Balvin son reconocidos por la Fundación Maestro Cares de Marc Anthony

En un atestado restaurante en Manhattan, Longoria, ceñida con un vestido rojo largo palabra de honor, recibió el Premio Héroe de la Comunidad de manos del cantante de salsa estadounidense.

Nueva York, 5 nov (EFE).- La actriz estadounidense Eva Longoria y el cantante colombiano J Balvin fueron reconocidos este miércoles por el trabajo que realizan por la comunidad latina, en áreas como la educación, cultura y salud mental en la gala anual de la Fundación Maestro Cares, que cofundó el cantante Marc Anthony para ayudar a niños pobres en América Latina.

"Marc siempre estaba diciéndome quería darme este reconocimiento pero le dije que quería seguir con mi trabajo sin premios, pero por fin me convenció", aseguró la actriz a EFE a su llegada al evento, en el corazón de Wall Street.

Longoria, que a través de su carrera ha abogado por más latinas en Hollywood, delante y detrás de las cámaras, dijo estar orgullosa de recibir el reconocimiento y que lo entregara su amigo, como se refirió a la estrella de origen puertorriqueño.

A través de su Fundación Eva Longoria, la actriz, radicada actualmente en Marbella (España) -de lo que se mostró feliz- ha facilitado la educación de jóvenes latinas para su empoderamiento.

Aseguró a EFE que el activismo por su comunidad lo aprendió en su hogar.

"Crecí en una familia muy filantrópica, junto con mi mamá y mi tía siempre hacíamos trabajo voluntario, ayudando a la gente. Para mi es parte de mi ADN y siempre supe que quería hacer algo para ayudar a las latinas y es lo que he estado haciendo por más de 15 años", afirmó la estrella de origen mexicano.

En su mensaje al recibir el premio, poco después, recordó que conoce a Marc Anthony hace muchos años. "Juntos tenemos 112 años ¡y nos vemos increíbles!" bromeó arrancando risas entre unos 500 asistentes.

También señaló que "una de las partes más hermosas de nuestra amistad es nuestra creencia y amor compartidos por la comunidad latina. Él con la bandera de Puerto Rico, yo con la bandera de México. ¡Qué viva México" dijo con orgullo la artista, que estuvo acompañada por su esposo José Bastón, un ejecutivo de la cadena de televisión Televisa.

Destacó además que el cantante y ella creen firmemente "que la comunidad latina tiene un gran poder: el poder de cambiar este país, de cambiar el mundo cuando se nos brindan los recursos adecuados y necesarios".

Elogió el trabajo que hace Maestro Cares por los niños y señaló que su fundación se centra en las latinas, "un grupo de personas extraordinarias con un potencial extraordinario y que crece rápidamente, pero carecen desproporcionadamente de la infraestructura de oportunidades que necesitan".

En su fundación, que ya ha ayudado a 30.000 latinas, "creemos firmemente que el sueño americano solo es real cuando es accesible para todos".

Longoria no dejó el escenario sin antes referirse a la política de la Administración del presidente Donald Trump contra los latinos.

"Estos son tiempos muy difíciles para nosotros, porque la gente no nos ve de forma diferente. No saben si eres venezolano, no saben si eres puertorriqueño, no saben qué eres", indicó.

Longoria le aseguró a EFE que ver las redadas contra los inmigrantes le "rompe el corazón".

"Estoy muy triste, nuestra comunidad está pasando por momentos muy difíciles. Quiero que sepan que estamos junto a ellos", señaló.

Por su parte, el colombiano J Balvin recibió el Premio Pionero del Empoderamiento Cultural por la promoción de la cultura latina y su liderazgo en la concientización sobre la depresión.

El artista aprovecho el momento para reiterar la importancia de la salud mental, en particular la depresión "y estoy feliz y agradecido de poder hablar de ello".

El colombiano indicó en una entrevista con la revista People haber enfrentado la depresión que llegó con el éxito y se ha convertido en una voz para dar a conocer que es un problema real.

"Solo quiero decir que la salud mental es uno de los mayores problemas a nivel mundial y me complace poder hablar sobre ello", afirmó.EFE

