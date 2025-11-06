Jueves 6 de noviembre de 2025

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

FÚTBOL LIGA EUROPA

Redacción Deportes. El Midtjylland danés, el Braga portugués y el Lyon francés, los equipos que han empezado el torneo con pleno de tres triunfos, se enfrentan este jueves respectivamente al Celtic escocés, al Genk belga y al Betis español en la cuarta jornada de la Liga Europa.

FÚTBOL LIGA CONFERENCIA

Redacción Deportes. Con victorias en sus dos primeros compromisos, el Fiorentina italiano, el AEK Larnaca chipriota y el Celje esloveno se enfrentan este jueves en busca de la tercera al Mainz alemán, al Aberdeen escocés y al Legia polaco en la tercera jornada de la Liga Conferencia.

TENIS FINALES WTA

Redacción Deportes. Las estadounidenses Jessica Pegula y Coco Gauff se juegan este jueves el pase a las semifinales de las Finales WTA de Riad frente a la italiana Jasmine Paolini, ya eliminada, y la bielorrusa Aryna Sabalenka, que ya tiene asegurado el pase.

AUTOMOVILISMO RALLY DE JAPÓN

Redacción Deportes. El piloto británico Elfyn Evans afronta cómo líder del Mundial el Rally de Japón, penúltima prueba del certamen, y lo hace con sólo 13 puntos de ventaja sobre sus únicos rivales por el título y compañeros en el equipo Toyota: el francés Sebastien Ogier y el finlandés Harri Rovanperä. Este jueves se disputan los tres primeros tramos cronometrados.

AGENDA INFORMATIVA

AUTOMOVILISMO

- Empieza el Rally de Japón, penúltima prueba del Mundial (hasta 9). Tres tramos, el último a las 08.30 GMT.

- Previa del Gran Premio de Brasil, 21ª prueba del Mundial de F1 y que se disputa en el Circuito José Carlos Pace de Sao Paulo. (FOTO) (INFOGRAFÍA)

BALONCESTO

- NBA: Phoenix Suns-Los Angeles Clippers (02.00 GMT).

- Euroliga. 9ª jornada (FOTO): Baskonia-Virtus de Bolonia (19:30 GMT).

FÚTBOL

- Liga Europa. 4ª jornada. Crónicas de los partidos Dinamo Zagreb-Celta (17.45 GMT) y Betis-Lyon (20.00).

. También se juegan los partidos Basilea-FCSB, Estrella Roja-Lille, Midtjylland-Celtic, Salzburgo-Go Ahead Eagles, Utrecht-Oporto, Malmo-Panathinaikos, Niza-Friburgo, Sturm Graz-Nottingham (17.45 GMT), Aston Villa-Maccabi Tel Aviv, Bolonia-Brann, Ferencvaros-Ludogorets, PAOK-Young Boys, Rangers-Roma, Braga-Genk, Stuttgart-Feyenoord y Viktoria Plzen-Fenerbahce (20.00).

- Liga Conferencia. 3ª jornada (FOTO): Rayo-Lech Poznan (20.00 GMT).

. También se juegan, entre otros, los partidos Mainz-Fiorentina (17.45 GMT), Crystal Palace-AZ Alkmaar (20.00).

- España. LaLiga EA Sports. Presentación de la 12ª jornada.

- Mundial sub-17 masculino de Catar (hasta 27): Bolivia-Italia, Portugal-Marruecos (12.30 GMT), Japón-Nueva Caledonia (13.00), Argentina-Túnez (13.30), Fiyi-Bélgica (14.45), Emiratos Árabes-Croacia (15.15), Catar-Sudáfrica y Senegal-Costa Rica (15.45).

- Didier Deschamps, seleccionador de Francia, da la lista de convocados para los partidos ante Ucrania y Azerbaiyán de la fase de clasificación del Mundial (13.00 GMT). (FOTO) (VÍDEO)

GOLF

- PGA Tour. World Wide Technology Championship, en El Cardonal at Diamante de Los Cabos (México) (hasta 9).

MOTOCICLISMO

- Ruedas de prensa previas al Gran Premio de Portugal, 21ª y penúltima cita de los Mundiales y que se disputa este fin de semana en el circuito del Algarve, en Portimao. (FOTO)

TENIS

- Finales WTA, en Riad (hasta 8). Desde las 14:00 GMT: Jessica Pegula (USA)-Jasmine Paolini (ITA). A partir de las 15:30: Aryna Sabalenka-Coco Gauff.

- Torneos ATP 250 de Atenas y Metz (Francia) (hasta 8).

