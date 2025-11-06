La OTAN pide estar preparados para conflictos a largo plazo con Rusia, China o Irán

Bucarest, 6 nov (EFE).- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, aseguró este jueves que Rusia, aliada con China, Irán o Corea del Norte, será una fuerza desestabilizadora incluso después de un eventual fin de la guerra en Ucrania, y pidió estar preparados para conflictos a largo plazo.

"Se están preparando para enfrentamientos a largo plazo. No podemos ser ingenuos, debemos estar preparados", advirtió desde Bucarest, donde participa en el Foro Industrial de la OTAN NIF25.

En su discurso, el político neerlandés advirtió de que Rusia "se convertirá en una fuerza desestabilizadora en Europa y el mundo" y dijo que en "sus esfuerzos por socavar las normas internacionales" está colaborando con países como China, Corea del Norte o Irán.

Por eso, el líder de la Alianza afirmó que es necesario disponer de capacidades, equipamiento militar y de la tecnología más avanzada.

"Las amenazas que enfrentamos son reales y persistentes. La guerra no provocada de Rusia contra Ucrania es un claro ejemplo. Pero la amenaza rusa no termina con el fin de la guerra", dijo.

Además, afirmó que la Alianza necesita la participación de la industria y señaló que se requiere una mayor producción en el sector para superar estas amenazas.

El presidente de Rumanía, Nicusor Dan, dijo por su parte que las actuales amenazas sirven para recordar que "la paz y la seguridad nunca están garantizadas” y que "el rearme no es una opción, sino unanecesidad".

"La agresión rusa más allá de Ucrania, mediante recientes violaciones del espacio aéreo aliado y la intensificación y diversificación de los ataques híbridos, constituye una prueba más de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para estar preparados para defendernos", aseguró el jefe del Estado.

Dan reiteró su confianza en que la OTAN y sus aliados a ambos lados del Atlántico están comprometidos con la defensa de "cada centímetro de la Alianza", pero pidió también que los países europeos "deben asumir mayores responsabilidades en la defensa del continente y reforzar las capacidades militares y de defensa".

NIF25 reúne a más de 800 participantes de 26 países de la OTAN y países socios, así como a más de 300 empresas del sector de la defensa. EFE

