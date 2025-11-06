Los Thunder pierden el invicto, Mitchell anota 46 puntos y Edwards regresa

Los Thunder (8-1), vigentes campeones, eran el único equipo que seguía invicto en este inicio de temporada, con ocho victorias seguidas.

Washington, 5 nov (EFE).- Los Oklahoma City Thunder encajaron este miércoles su primera derrota de la temporada al caer 121-119 en Portland, Donovan Mitchell anotó 46 puntos en el triunfo de los Cavaliers por 132-121 frente a los Philadelphia 76ers y los New York Knicks derrotaron 137-114 a los Minnesota Timberwolves en el regreso de Anthony Edwards al equipo.

Hoy dominaron a los Portland Trail Blazzers (5-3) hasta el último que el último cuarto, cuando los locales tomaron por primera vez la delantera. Aún así, con 3 abajo y a falta de 0.5 segundos, dispusieron de tiros libres para intentar ir a la prórroga.

Isaiah Joe metió el primero y tiró el segundo a fallar, pero los Blazzers supieron defender el rebote y sellaron el triunfo.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 35 puntos con 9 rebotes para sus Thunder, mientras que Deni Avdija acarició el triple-doble para los Blazzers con 26 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias.

La vuelta de 'Ant-Man'

OG Anunoby, Jalen Brunson y compañía arruinaron el regreso de Anthony Edwards, que había estado apartado cuatro partidos por una distensión en el isquiotibial derecho.

Los New York Knikcs (5-4) se llevaron el duelo 137-114 pese a los 15 puntos de Edwards. Tampoco sirvieron los 32 de Julius Randle o los 21 de Donte DiVincenzo, ambos traspasados el año pasado por los New York Knicks a Minnesota (4-4) a cambio de Karl-Anthony Towns.

Los Knicks están invictos en el Madison Square Garden, con un balance de 5-0.

Donovan Mitchell se sale

El escolta se lució con 46 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes para el triunfo 132-121 de los Cavaliers (5-3) frente a los 76ers (5-3) el día en el que debutaba Darius Garland esta temporada para Cleveland, tras meses de lesión.

Garland pasó por quirófano al final de la temporada pasada por una lesión en el pie que le impidió competir al 100 % en los 'play-off'. Hoy, 5 meses después, aportó 8 puntos a la victoria de Cleveland.

Jarrett Allen terminó con un doble-doble (24 puntos y 10 rebotes), mientras que Evan Mobley anotó 23 puntos.

En Boston, los Celtics derrotaron 136-107 a los Washington Wizards con 35 puntos de Jaylen Brown. Hugo González aportó 5 puntos, 2 rebotes y una asistencia en los 16 minutos y 39 segundos que disputó.

Y en Memphis, los Grizzlies cayeron 109-124 frente a unos Houston Rockets en racha con cinco victorias seguidas. Amen Thompson estuvo cerca de un triple-doble para Houston (28 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias), mientras que Santi Aldama terminó con 16 puntos, 4 rebotes, 2 robos y una asistencia.

Sí que firmó un triple-doble el serbio Nikola Jokic con los Denver Nuggets, que derrotaron 121-116 a los Miami Heat. Jokic firmó 33 puntos, 15 rebote y 16 asistencias.

Además, los Brooklyn Nets de Jordi Fernández se apuntaron frente a los Indiana Pacers (103-112) su primera victoria de la temporada tras un arranque con siete derrotas seguidas.

Los Detroit Pistons derrotaron 114-103 a los Utah Jazz y los New Orleans Pelicans 101-99 a los Dallas Mavericks pese a los 20 puntos y 9 rebotes de Cooper Flagg, incluyendo un tremendo 'alley-oop'.

Los Golden State Warriors, por su parte, cayeron ante los Kings en Sacramento por 121-116. Steve Kerr dio descanso a Stephen Curry, Jimmy Butler (tocado) y Draymond Green, que venían de jugar la noche anterior. EFE

