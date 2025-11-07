115-102. Los Suns cumplen ante unos Clippers sin Harden ni Kawhi

Los Suns se llevaron el primer capítulo de un doble enfrentamiento en tres días con los Clippers, que recibirán a los de Arizona este sábado en Los Ángeles.

Redacción Deportes (EE.UU.), 6 nov (EFE).- Los Phoenix Suns se encomendaron este jueves a su campo, el Mortgage Matchup Center, y doblegaron por 115-102 a Los Ángeles Clippers, sin James Harden ni Kawhi Leonard, para sumar su cuarta victoria de una temporada en la que, fuera de casa, siguen sin poder triunfar.

Phoenix tiene un balance de 4-5, mientras que los Clippers, de 3-5 tras sufrir su tercera derrota consecutiva.

Jalen Green dirigió la victoria de Phoenix con 29 puntos, apoyado por los 24 de Devin Booker, en un quinteto titular en el que todos acabaron con dobles dígitos en anotación.

Royce O'Neal firmó 17 puntos y conectó 5 triples y Grayson Allen selló 18, con 4 tiros de 3 puntos incluidos. Mark Williams aportó un doble doble de 13 puntos y 10 rebotes.

Sin Harden, sin ritmo

Los Clippers, que llegaban a Phoenix tras perder ante Oklahoma City Thunder, no contaron con Harden, baja por razones personales, ni Leonard, que arrastra problemas de tobillo.

Harden había metido 25 puntos en el duelo contra OKC, y Leonard acumulaba 61 puntos y 10 robos en sus 2 anteriores juegos.

Sin ellos, los Clippers sufrieron en sus dinámicas ofensivas y solo Ivica Zubac, con un doble doble de 23 puntos y once rebotes, logró emerger en el quinteto de Lou Williams. Saliendo del banquillo, Cam Christie aportó 17 puntos con 5 de 7 en tiros.

Chris Paul, ex de los Suns, tuvo un modesto regreso a Phoenix, con 2 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias en 9 minutos en pista.

Phoenix acelera en el tercer cuarto

Los Suns construyeron su victoria en un espectacular tercer período, en el que metieron 40 puntos y solo concedieron 23 a los Clippers. El equipo de Jordan Ott selló dos parciales contundentes, el primero de 14-6 y, poco después, un 15-0 que disparó su ventaja hasta las 23 unidades en el 82-59.

Royce O'Neale lideró el empuje de unos Suns que lanzaron con el 54 % de acierto y que conectaron 7 triples en ese cuarto. O'Neale brilló con 11 puntos y metió 3 triples, y Devin Booker participó en el festival con 8 puntos y 2 tiros de 3 anotados.

Los Clippers no pudieron aguantar el ritmo anotador de los Suns. Apenas metieron 7 tiros de campo de 19 intentos y fue mérito de Ivica Zubac, el único en salvarse de la sequía, si los angelinos consiguieron acabar el cuarto con 14 puntos de desventaja.

Los Suns no dejaron de pisar el acelerador y un parcial de 13-3 para abrir el cuarto período puso la sentencia virtual en el encuentro, cuando la renta local alcanzó los 25 puntos en el 104-79.

Con los deberes hechos, Phoenix bajó la intensidad en los últimos minutos, en los que los Clippers consiguieron recortar hasta los once puntos, sin tener reales opciones de remontada.

Suns y Clippers volverán a verse las caras este sábado en Los Ángeles. Phoenix se medirá a continuación con los New Orleans Pelicans, los Dallas Mavericks y los Indiana Pacers.

Los Clippers, pendientes de la recuperación de Kawhi Leonard, se preparan para tres juegos seguidos en casa. Además de Suns, jugarán contra Atlanta Hawks y Denver Nuggets del pívot serbio Nikola Jokic. EFE

