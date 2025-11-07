El XV del León recibe en Leganés a Irlanda A por primera vez en su historia

Madrid, 7 nov (EFE).- La selección española de rugby afronta el sábado un encuentro histórico en el que se enfrentará a Irlanda A por primera vez en su historia y debutará en el Estadio Ontime Butarque, de Leganés (Madrid).

Los Leones, que en 2027 en Australia disputarán una Copa del Mundo por segunda vez en su historia, abordan una de sus pruebas más complicadas en la que se medirán a un combinado irlandés repleto de calidad con varios jugadores que ya han debutado con la selección absoluta.

Por su parte, el combinado español se encuentra en un gran momento de forma tras ganar a Canadá y vencer a Estados Unidos por primera vez.

España celebra la vuelta del pilier vasco Jon Zabala, y plantea el partido con la presencia de un equipo cargado de juventud que incorpora jugadores que han debutado en el Top 14 francés como lo son Manex Ariceta, Lucien Richardis o Álvaro García entre otros.

El partido se presenta como una oportunidad de debut para varios jugadores españoles que ya han demostrado su nivel en las selecciones juveniles o en la franquicia CyL Iberians. Nico Infer, Beltrán Ortega, Antonio Suárez o Yago Fernández son algunos de los nombres que vestirán por primera vez la camiseta del XV del León.

La selección de desarrollo de Irlanda viaja con a Madrid con jugadores que ya han competido con la selección absoluta como lo son Tom O'Toole, Michael Milne, Darragh Murray, Robert Baloucoune, Harry Byrne, Shayne Bolton, Michael Lowry, Tom Steewart o Ben Murphy.

Además del partido ante Irlanda A, la selección española afronta una ventana de noviembre con otros dos partidos de élite como lo son el encuentro contra Inglaterra A en el Estadio José Zorrilla (Valladolid) o el choque ante Fiyi en el Estadio Ciudad de Málaga. EFE

