Las tropas rusas toman otros 16 edificios en el bastión ucraniano de Kúpiansk

"El destacamento está completando la limpieza de la parte occidental de Kúpiansk, y ha liberado otros 16 edificios más en las últimas 24 horas", dijo el militar, con el rostro embozado e identificado con el nombre en clave de 'Lavrik'".

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Moscú, 7 nov (EFE).- Las tropas rusas se hicieron con el control de otros 16 edificios en el bastión ucraniano de Kúpiansk (región de Járkov) en las últimas 24 horas, afirmó el oficial al mando de una unidad que participa en el asalto a esa ciudad en un vídeo publicado hoy en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa de Rusia.

"El destacamento está completando la limpieza de la parte occidental de Kúpiansk, y ha liberado otros 16 edificios más en las últimas 24 horas", dijo el militar, con el rostro embozado e identificado con el nombre en clave de 'Lavrik'".

Agregó que las tropas rusas avanzan por tres calles de la ciudad, que antes del estallido de la guerra, en febrero de 2022, tenía más de 26.000 habitantes y que según Moscú está prácticamente cercada.

"Durante los combates de hoy fue abatido un grupo de siete combatientes que intentaba escapar de la ciudad en dos vehículos blindados", dijo 'Lavrik' en el vídeo, grabado anoche.

El militar ruso aseguró que la "operación de limpieza de la ciudad" de las unidades de la Fuerzas Armadas de Ucrania que se encuentran allí se desarrolla "normalmente, conforme a las misiones encomendadas".

El presidente ruso, Vladímir Putin, anunció el 26 de octubre que su ejército había rodeado a medio centenar de batallones enemigos (unos 10.500 hombres), tanto en Pokrovsk (región de Donetsk) como en Kúpiansk. EFE

mos/ah