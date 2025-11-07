Rusia ataca con drones infraestructuras energéticas de Odesa

“Durante la madrugada del 7 de noviembre sufrimos un nuevo ataque de drones enemigos”, explicó Kiper.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Kiev, 7 nov (EFE).- Un ataque ruso con drones ha alcanzado está madrugada infraestructuras energéticas en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, según informó en su cuenta de Telegram el gobernador de la región, Oleg Kiper.

El gobernador añadió que, si bien la mayoría de drones fueron derribados por las defensas aéreas ucranianas, hubo un impacto en infraestructuras energéticas de la región.

Kiper no especificó el número ni el tipo de instalaciones atacadas.

Además, este nuevo ataque ruso, que no provocó muertos ni heridos, causó daños en un almacén y un edificio administrativo.

Rusia y Ucrania intercambian prácticamente cada noche ataques con drones y en ocasiones misiles que tienen entre sus objetivos prioritarios las infraestructuras energéticas. EFE

