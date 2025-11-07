Trump llama "absurda" orden federal que le obliga asignar fondos a programa alimentario

"Es un fallo absurdo, porque un juez federal nos está diciendo qué tenemos que hacer en medio de un cierre del Gobierno demócrata", afirmó Trump al ser consultado sobre el tema en una rueda de prensa que duró 14 minutos en la Casa Blanca.

Foto: Canal 26

Washington, 6 nov (EFE) – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó este jueves un fallo judicial que obliga a la Administración a financiar completamente el programa de asistencia alimentaria SNAP en medio del cierre del Gobierno federal.

Trump aseguró que la Administración intentará mantener los servicios esenciales mientras espera que "los demócratas reabran el Gobierno", ya que durante los 37 días de cierre se ha encargado de culpar al partido opositor de no alcanzar acuerdos en el Senado.

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) atiende en promedio a unos 41.7 millones de personas al mes, lo que representa aproximadamente el 12.3 % de la población estadounidense y desde hace una semana se quedó sin fondos debido al cierre de Gobierno.

El juez federal John McConnell, de Rhode Island, rechazó un plan presentado previamente por la Administración para cubrir solo parte del SNAP y criticó que el Gobierno no cumpliera con su orden del pasado 31 de octubre para que usara fondos de emergencia para cubrir el programa, del que se benefician unos 10 millones de latinos y de comerciantes establecidos en comunidades de minorías étnicas.

No obstante, el presidente Donald Trump desafió el martes a los tribunales y los escritos de los departamentos de su propio Gobierno al declarar en su red social, Truth Social, que las ayudas "se entregarán solo cuando los demócratas de la izquierda radical reabran el Gobierno".

Los alcances del cierre de Gobierno, el más largo de la historia con 37 días, también afectan a la aviación comercial y de carga, ya que a partir de este viernes 40 aeropuertos de todo el país disminuirá el 4% de su capacidad y será gradual hasta alcanzar el 10% a finales de la próxima semana si en el Senado no se encuentra un acuerdo de financiamiento temporal. EFE

