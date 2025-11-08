El Fuerza Regia del español Oriola apalea a los Diablos y está a un triunfo del título

Scott Bamforth fue el líder anotador de Fuerza Regia con 20 puntos y 9 rebotes. También lució Avry Holmes, quien encestó 19 puntos. Pierre Oriola destacó con 4 puntos y 8 rebotes.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Monterrey (México), 7 nov (EFE).- El Fuerza Regia, equipo en el que juega el español campeón del mundo Pierre Oriola, apaleó este viernes 100-83 a Diablos Rojos y se colocó 3-0 en la serie final de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional, a un triunfo del título.

Scott Bamforth fue el líder anotador de Fuerza Regia con 20 puntos y 9 rebotes. También lució Avry Holmes, quien encestó 19 puntos. Pierre Oriola destacó con 4 puntos y 8 rebotes.

Por Diablos, campeón defensor, Michael Smith fue su mejor hombre sobre la duela; anotó 18 puntos. El venezolano Michael Carrera encestó 11 puntos.

Liderados por la agresividad de Scott Bamforth y Oriola bajo el aro, con 4 rebotes cada uno, y la puntería de Brandon Paul, 8 puntos, Fuerza Regia fue un torbellino en el primer periodo que arrasó al quinteto dirigido por el argentino Nicolás Casalánguida por 32-18.

En el inicio del segundo periodo Michael Carrera mostró su frustración ante la mala actuación de su equipo; se enredó en una serie de empujones con Bamforth; fue castigado con una falta técnica.

La acción encendió el orgullo del equipo de la capital del país que recortó a 10 puntos la desventaja, una reacción que se apagó con el empuje de Wayne Langston y el castigo en los triples de Avry Holmes y Brandon Paul que envió el juego al descanso 55-37 para el quinteto del norte.

El equipo del entrenador malagueño Pablo García mantuvo el ritmo en el tercer cuarto gracias a la lluvia de triples de Scott Bamforth y al dominio en la pintura de Joshua Ibarra y Bamforth.

Enfrente, a pesar de los desesperados gritos de motivación de Casalánguida, los Diablos no encontraron el camino para una milagroso regreso a la desventaja de 86-59.

Fuerza Regia sobrellevó el último periodo para consumar la victoria 100-83.

"No tenemos nada que celebrar aún. Estamos jugando ante los campeones, por lo que debemos ser humildes para conseguir nuestro objetivo. Tenemos jugadores ganadores y mañana debemos demostrarlo", afirmó Pablo García al final del juego.

Este sábado, en el cuarto juego de esta serie final, Fuerza Regia buscará ante su afición obtener el sexto título de su historia de la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional, para confirmarse como el equipo más ganador. EFE

as/gb/gbf