El Tijuana del 'Loco' Abreu vence a Atlas y mejora sus posibilidades de acceder a cuartos

Alejandro Gómez y el español Unaí Bilbao anotaron por los Xolos de Abreu.

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Tijuana (México), 8 nov (EFE).- El Tijuana del entrenador uruguayo Sebastián 'Loco' Abreu derrotó este viernes por 2-0 al Atlas para subir al séptimo lugar del Apertura del fútbol mexicano, resultado que mejoró las posibilidades del equipo de acceder a los cuartos de final.

Alejandro Gómez y el español Unaí Bilbao anotaron por los Xolos de Abreu.

En la primera mitad, el cuadro de casa dominó, mas careció de contundencia, en parte como consecuencia de la gran actuación del guardameta colombiano Camilo Vargas, quien evitó por lo menos dos goles de su rival.

Tijuana, que llevaba cinco partidos sin ganar, salió con líneas adelantadas a la segunda mitad y en el 65 tomó ventaja con un gol de cabeza de Gómez, con asistencia de Alan Vega.

El equipo insistió en el ataque y en el 73 amplió la ventaja con un golpe de testa de Bilbao en un tiro de esquina.

Con el triunfo los Xolos llegaron a 6 triunfos, con 6 empates, 5 derrotas y 24 puntos; con eso aparecen en el séptimo lugar, que de mantener, les garantizará jugar en casa en la serie de reclasificación que dará los últimos dos boletos a cuartos de final.

Cruz Azul, Toluca, América, Tigres UANL, Monterrey y Guadalajara ya están instalados en la fase de los ocho mejores; los dos lugares disponibles lo disputarán los equipos situados del séptimo al décimo escaño. Hoy son Tijuana, Juárez FC, Pachuca y Querétaro.

Esta noche, el humilde Querétaro sorprendió al Juárez FC del entrenador uruguayo Martín Varini y con una victoria por 1-2 se mantuvo con vida en el torneo.

Con un gol de Alí Avila y un autogol del colombiano Moisés Mosquera, los Gallos aseguraron el triunfo. Por el Juárez descontó el colombiano Diego Baloyes.

El resultado confirmó a las Chivas de Guadalajara como sexto equipo de la fase de los ocho mejores.

En otro partido del viernes, el Mazatlán empató 1-1 con el Necaxa en un duelo entre equipos eliminados.

Este sábado, el líder Cruz Azul recibirá a los Pumas UNAM, el segundo, Toluca, al América, tercero de la tabla, el Tigres UANL al San Luis, Guadalajara a Monterrey y León al Puebla.

El domingo Pachuca visitará al Santos Laguna en el cierre de la primera etapa de la competición. EFE

gb/gbf

(foto)