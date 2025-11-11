China pide “acelerar” la normalización de lazos con Canadá tras llamada entre cancilleres

Wang destacó durante la conversación que el reciente encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, marcó “el regreso de las relaciones entre China y Canadá al camino ...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 11 nov (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, propuso este martes "acelerar la reanudación de los intercambios y la cooperación" con Canadá durante una conversación telefónica con su homóloga de ese país, Anita Anand, en un nuevo gesto de acercamiento tras años de tensiones bilaterales.

Wang destacó durante la conversación que el reciente encuentro entre el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la ciudad surcoreana de Gyeongju, marcó “el regreso de las relaciones entre China y Canadá al camino correcto”, después de siete años de altibajos, recoge la agencia oficial Xinhua.

El jefe de la diplomacia china afirmó que la prioridad ahora es “implementar los consensos alcanzados por ambos líderes” y consolidar “de forma pragmática y constructiva” la mejora de los lazos.

Pekín, añadió, está dispuesto a fortalecer la comunicación con Ottawa y avanzar en la reanudación de la cooperación “en todos los ámbitos”, desde el comercio hasta la energía o los intercambios entre sociedades.

Por su parte, Anand calificó la reciente cumbre de Gyeongju como “un punto de inflexión importante” y expresó la disposición de Canadá a reforzar el diálogo político, la confianza mutua y la colaboración en áreas como el comercio, la lucha contra el narcotráfico y la energía.

El diálogo entre ambos cancilleres se produce tras la reunión que mantuvieron en octubre en Pekín, en la que acordaron “reconstruir la confianza” entre los dos países.

Desde entonces, China ha reanudado los viajes turísticos en grupo a Canadá y ambas partes han mostrado su interés en relanzar la cooperación económica y diplomática en el 55º aniversario de sus relaciones bilaterales.

Los nexos entre Pekín y Ottawa se habían deteriorado desde que en 2018 Canadá arrestó a petición de EE.UU. a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou.

China, mientras, detuvo durante casi tres años a dos ciudadanos canadienses por cargos de espionaje, aunque Pekín negó que sus casos fueran una represalia por el arresto de Meng.

El país asiático también ejecutó este año a cuatro canadienses por cargos de drogas, pese a las condenas de Ottawa.

Canadá ha acusado asimismo a Pekín de interferir en sus elecciones de 2019 y 2021, y en 2022 Xi reprendió públicamente al entonces primer ministro Justin Trudeau (2015-2025) durante el G-20, en Indonesia, por supuestamente haber filtrado información de una de sus reuniones. EFE

gbm/lcl/rrt