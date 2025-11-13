El primer ministro chino asistirá a la reunión del G20 en Sudáfrica y visitará Zambia

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que el evento del G20 "debe contribuir positivamente al crecimiento económico mundial y al desarrollo y la prosperidad de todos los países".

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 13 nov (EFE).- El Gobierno chino anunció este jueves que el primer ministro, Li Qiang, acudirá a la reunión del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica, que se celebrará entre el 21 y 23 de este mes, antes de lo cual realizará una visita a Zambia entre el 19 y el 20.

El portavoz de la Cancillería china Lin Jian declaró hoy en una rueda de prensa que el evento del G20 "debe contribuir positivamente al crecimiento económico mundial y al desarrollo y la prosperidad de todos los países".

Lin resaltó la "importancia histórica" de que la reunión se celebre por primera vez en el continente africano.

"China está dispuesta a colaborar con todas las partes para lograr consensos en torno a los temas de la cumbre, entre los que figuran unidad, igualdad y sostenibilidad, en particular en lo que respecta al multilateralismo, la construcción de una economía mundial abierta y la promoción de la cooperación para el desarrollo", agregó el portavoz.

Li no coincidirá en el evento con ningún funcionario estadounidense, a raíz de que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, argumentase la decisión de no enviar representantes en que Sudáfrica lleva a cabo presuntos abusos de derechos humanos contra la minoría blanca afrikáner.

El mandatario también manifestó su intención de que Estados Unidos acoja la edición del G20 en 2026 en Miami, Florida, y señaló que la asistencia estadounidense sólo se retomará una vez que cesen los abusos que él denuncia. EFE

aa/jacb/ah