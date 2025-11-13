Felipe VI defiende en Pekín los derechos humanos a la vez que el diálogo con China

En su discurso ante la colonia de ciudadanos españoles en Pekín, en el último acto del viaje de Estado que han realizado los reyes a China, Felipe VI destacó cómo España mantiene con China "un diálogo fructífero, europeo y propio a la vez" y destacó su...

Logo de Canal 26 Foto: Canal 26

Pekín, 13 nov (EFE).- Felipe VI recordó este jueves en Pekín que España defiende la democracia y los derechos humanos a la vez que el diálogo fructífero con China, un actor clave en la escena internacional, con enormes desafíos y transformaciones en curso y en la que España está cada vez más presente.

En su discurso ante la colonia de ciudadanos españoles en Pekín, en el último acto del viaje de Estado que han realizado los reyes a China, Felipe VI destacó cómo España mantiene con China "un diálogo fructífero, europeo y propio a la vez" y destacó su satisfacción con el desarrollo de este viaje

Subrayó que España seguirá defendiendo sus valores, "los de la democracia, el derecho internacional, los Derechos Humanos y la cooperación multilateral, desde la confianza firme en quiénes somos como nación, una España moderna, solidaria, creativa, abierta y comprometida con los grandes desafíos de nuestro tiempo".

Un viaje "especialmente intenso" que ha tenido lugar en el 20 aniversario de la Asociación Estratégica Integral de España y China con un importante contenido institucional, económico y cultural y que representa la renovación de una voluntad compartida, "la de seguir construyendo una relación pragmática basada en el diálogo, el respeto y beneficio mutuos, la amistad y una cooperación amplia y ambiciosa".

España está cada vez más presente en China, donde se la conoce mejor y se la valora como un socio constructivo y fiable, indicó el jefe del Estado, un reconocimiento que atribuyó también a la confianza generada por los más de 5.200 españoles que residen en China.

Los reyes han transmitido en este acto su reconocimiento a estos españoles presentes en el ámbito empresarial, científico, educativo, cultural e institucional: "España os valora y se siente orgullosa de vosotros. Os necesitamos", incidió el monarca

"Vuestra labor -vuestra forma de estar en el mundo- refleja una España que sabe adaptarse sin perder su identidad; que sabe colaborar sin renunciar a sus valores; que tiende la mano sin dejar de alzar la voz cuando es necesario. Una España orgullosa, sí, pero también capaz de escuchar, de aprender y de aportar", indicó Felipe VI.

Con esta recepción, a la que asistieron 400 ciudadanos españoles, los reyes de España, acompañados por el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pusieron el broche final a las actividades que desarrollaron en esta última jornada, que Felipe VI comenzó presidiendo una reunión del Consejo Asesor Empresarial de España y China

Un consejo asesor organizado por CEOE, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa -Secretaría de Estado de Comercio, a través de ICEX España Exportación e Inversiones-, y la Cámara de Comercio de España, en colaboración con el Ministerio de Comercio de la República Popular China y la Asociación Internacional de Contratistas de China (CHINCA).

El rey visitó también las instalaciones de la empresa Gestamp, fabricante de componentes español mientras que la reina mantuvo un encuentro con estudiantes y profesores de español de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín. EFE

cn/mam

(foto) (vídeo)