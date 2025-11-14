2-0. Nicaragua deja en suspenso la clasificación de Honduras al Mundial

Honduras tampoco aprovechó la derrota de Costa Rica ante Haití por 0-1 en el otro partido del Grupo C jugado este jueves.

San José, 13 nov (EFE).- La eliminada selección de Nicaragua sorprendió este jueves a la de Honduras al lograr un triunfo por 2-0, con lo que le impidió clasificarse anticipadamente al Mundial de 2026 en un partido jugado en Managua por la penúltima fecha de las eliminatorias de la Concacaf.

Pese a la derrota, la selección hondureña sigue como líder, con 8 puntos, aunque ahora con los mismos puntos de Haití.

La victoria frente a Nicaragua le hubiera dado el boleto mundialista a los hondureños.

Enfrente se encontraron con una Nicaragua que, sin nada que perder, les hizo "la maldad", como prometió su entrenador, el chileno Marco Antonio el 'Fantasma' Figueroa.

El seleccionador de la Azul y Blanco había prometido impedir en este partido la clasificación directa de Honduras y cumplió.

Nicaragua también se vengó de la derrota sufrida a domicilio 2-0 en el partido de ida.

Un gol de Bancy Hernández al minuto 12 y otro de Jaime Moreno al minuto 82 acabaron con las ilusiones de los dirigidos por Reinaldo Rueda.

La Azul y Blanco salió al terreno sin ninguna intención de regalar nada y al minuto 12, de contragolpe, Bancy Hernández venció al portero Édrick Menjívar.

En la segunda mitad, Honduras salió volcada al ataque con la intención de empatar, pero Nicaragua respondió con un cerrojo defensivo que evitó la llegada al área chica de los catrachos.

Cuando mejor jugaba la H, vino el gol de Jaime Moreno, quien recibió sin marca un pase en el área y definió de zurda a placer.

La situación en el Grupo C se definirá hasta en la última jornada, pues además del empate en puntos de Honduras y Haití (8), Costa Rica sigue en la pelea (suma 6 enteros). Nicaragua cosecha solo 4 puntos.

Costa Rica recibirá a Honduras el próximo 18 de noviembre y ese mismo día Haití se enfrentará a Nicaragua en Curazao.

En teoría los haitianos la tienen más favorable, pero solo si superan a Nicaragua y los costarricenses le ganan en casa a Honduras, o bien empatan entre ellos.

Solo el primero del grupo se clasificará al Mundial de forma directa.

- Ficha técnica:

2. Nicaragua: Alyer López; Josué Quijano (m.75 Junior Delgado), Justing Cano, Henry Niño, Anyelo Velázquez; Jason Coronel, Junior Arteaga (m.85 Evert Martínez), Ariel Aráuz (m.72 Marlon López), Bancy Hernández (m.72 Byron Bonilla); Juan Barrera y Jaime Moreno. Entrenador: Marco Antonio Figueroa (CHI).

0. Honduras: Édrick Menjívar; Andy Nájar, Getsel Montes (m.74 Devron García), Luis Vega, Joseph Rosales; Kervin Arriaga (m.74 Jorge Álvarez), Deiby Flores, Alexy Vega (m.80 Yustin Arboleda), Romell Quioto (m.73 Dereck Moncada); Luis Palma y Jorge Benguché (m.62 Marlon Ramírez). Entrenador: Reinaldo Rueda (COL).

Goles: 1-0, m.12: Bancy Hernández. 2-0, m.82: Jaime Moreno.

Árbitro: el estadounidense Ismail Elfath. Amonestó al nicaragüense Anyelo Velázquez y a los hondureños Getsel Montes y M. Ramírez.

Incidencias: partido del Grupo C de la fase final de la eliminatoria de la Concacaf para el Mundial de 2026 disputado en el Estadio Nacional de Fútbol, en Managua. EFE

