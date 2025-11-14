Un muerto y más de veinte heridos en un ataque aéreo masivo a Kiev

Kiev, 14 nov (EFE).- Una persona murió y al menos 24 más han resultado heridas esta madrugada en un ataque masivo ruso contra la capital ucraniana, según informó la Administración Militar Regional de Kiev.

El ataque fue condenado por el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, que, a su regreso de sus visitas a Canadá y Reino Unido, acusó a Rusia de atacar de forma deliberada "casas, hospitales e infraestructura civil y energética".

El alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, explicó en su cuenta de Telegram que el ataque ha provocado daños en conductos de distribución de energía térmica de la capital.

Una parte del distrito de Desná de la capital está sin calefacción a consecuencia de ello.

Klichkó también informó de daños en edificios e infraestructuras de otros siete distritos capitalinos.

Sibiga dijo que una treintena de edificios residenciales resultaron dañados en el ataque ruso contra la capital y explicó que entre los heridos hay una mujer embarazada y un niño de 10 años.

El ministro añadió que esperan que se materialicen cuanto antes las decisiones acordadas con el G7 sobre el refuerzo de las defensas aéreas ucranianas y la presión económica contra Rusia -con sanciones y el uso de los activos rusos congelados en Occidente para ayudar a Kiev- para forzar al Kremlin a parar la guerra. EFE

